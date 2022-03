¿Es su nueva novia? Liam Hemsworth presenta a sus padres a la modelo Gabriella Brooks

Tras su separación de Miley Cyrus son muchos los seguidores que desean que Liam Hemsworth vuelva a encontra el amor. El actor australiano acaba de ser fotografiado junto a la bella modelo también australiana Gabriella Brooks y ya ha comenzado a especularse si se trata de una amiga o algo más. Nada más regresar a su país, Liam ha querido presentarles a sus padres, Craig y Leonie, a su nueva amiga, la guapa top model castaña y de ojos claros que trabaja para agencias de modelos como Next, Priscilla y Storm.

La joven, de 21 años, pareció congeniar con los padres del actor, de 29 años, cuando los conoció el pasado viernes en Byron Bay. Se mostraron muy cariñosos durante un almuerzo familiar en el que charlaron distendidamente. Liam nada más ver a su madre se fundió en un abrazo con ella y a continuación Gabriella saludó a Leonie con un cálido saludo después de ser presentadas. Gabriella parece llevarse bien con el clan Hemsworth, incluido el padre de Liam, Craig, con quien se mostró muy agradable durante esta reunión familiar previa a las navidades.

Aún no está claro de qué se conocen Liam y Gabriella. La modelo, que es de Sidney, compartió recientemente una foto de una playa en Byron Bay el pasado 1 de diciembre, con el críptico mensaje de un corazón. Liam regresó a Australia la semana pasada después del rodaje de la nueva serie de televisión Dodge and Miles, en Toronto, Canada. Al parecer el actor que poco a poco va recuperandose de su separación con Miley ha llegado para quedarse y disfrutar de las fiestas navideñas en familia.

El pasado mes de octubre, el soltero de oro del cine fue relacionado con la actriz australiana Maddison Brown, de 22 años, después de ser fotografiado paseando con ella de la mano por las calles de Nueva York, aunque su relación no fue más allá. Esta nueva reunión familiar con Gabriella Brooks se produce cuando, según diversos medios, se prepara para presentar documentos para hacer oficial su divorcio con su esposa, Miley Cyrus. En agosto la pareja anunció su separación, apenas ocho meses después de su boda secreta en su mansión de Tennessee. "Este es un asunto privado y no he hecho ni haré ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación", señaló Liam sobre la separación en ese momento. Entretanto, Miley disfrutó de un romance fugaz con Kaitlynn Carter tras su ruptura, antes de embarcarse en una relación con el cantante australiana, Cody Simpson. Según los diarios estadounidenses, la ex pareja se prepara para dar por concluido su proceso de divorcio, en el que Liam ha contratado a la abogada especializada en divorcios de Hollywood, Laura Wasser.

Por su parte, Gabriella Brooks terminó el pasado mes de abril su relación con el cantante de 1975, Matt Healy, con el que estuvo saliendo durante cuatro años.

