Sergio Ramos presenta, orgulloso, a su sucesor en el terreno de juego

Teniendo a todo un maestro en casa no es de extrañar que se interesen por el deporte. Los hijos de Sergio Ramos son unos auténticos aficionados como alguna vez han compartido sus padres: no solo les encanta animar al futbolista cuando este salta al campo sino que también demuestran sus habilidades con el esférico en sus ratos de juego. Estos días el futbolista del Real Madrid se ha llevado a uno de sus hijos al campo y el pequeño ha demostrado que es un digno sucesor de su padre, que no ha podido evitar capturar el momento y manifestar su orgullo. Sergio Jr. corrió, saltó y dio chutes al balón ante la atenta mirada de Sergio, que ejerció de “entrenador” esta vez. “Mi verdadera inspiración” escribió junto a una imagen en la que están sentados sobre un balón, mientras que en otra hizo un guiño a la película del rey León, mostrando que su niño ha tomado su testigo en el terreno de juego.

Los seguidores del deportista han tenido además la oportunidad de ver alguno de los “saltos” de Sergio Jr. sobre el césped. Vestido con chándal y como todo un profesional, ayudó a su padre a preparar el encuentro de liga, solo uno de los planes de este fin de semana, en el que el espíritu navideño invadió el hogar de la pareja. Como explicó Pilar Rubio, había que escribir la carta a Papá Noel. “Sábado por la tarde… me encantaría echarme una siesta, pero toca escribirle la carta a Santa… Yo le voy a pedir energía extra para aguantar estas fiestas con mis fieras”.

La colaboradora y el futbolista compaginan sus respectivos compromisos con los ratos con sus niños, que hace poco les ayudaron a decorar la casa para estas fechas tan significativas. Con el árbol lleno de adornos quedó inaugurada oficialmente la Navidad en su casa, seguro las fiestas favoritas de los más peques. Ya a principios de mes la familia se dejó conquistar por el espíritu propio de esta tradición en Londres, donde, aparte de montarse en uno de los trineos de Papa Noel en la conocida juguetería Hamleys Toy Shop-, dieron un paseo en el London Eye.

