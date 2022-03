Lorena Van Heerde muestra los primeros días junto a Rafik, su pequeño 'comilón'

Loading the player...

Lorena Van Heerde vive un momento muy feliz tras haberse convertido en mamá, por segunda vez, el pasado 9 de diciembre. La modelo y su pareja, el cirujano Rafik Dehni, se deshacen en cuidados y atenciones hacia su pequeño Rafik. Lorena ha compartido varios vídeos y fotografías en los que muestra cómo están siendo los primeros días junto al bebé. La hemos visto mimar y amamantar al pequeño, al que llama cariñosamente su “comilón”. La ex Miss España no ha dudado en compartir imagenes para mostrar cómo está siendo su recuperación tras el parto. ¿Quieres ver cómo ha sido la primera semana de Lorena Van Heerde con su bebé? Dale al play y no te lo pierdas.

