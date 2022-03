¡Están para comérselos! El momento más tierno de los mellizos de Alice Campello

Loading the player...

Los mellizos Alessandro y Leonardo estan a punto de vivir su segunda Navidad en compañía de sus padres: Alvaro Morata y Alice Campello. Los pequeños han recibido este fin de semana un 'adelanto' de Papá Noel que les ha traído unos bonitos peluches, de los que no han querido separarse bajo ningún concepto. Los niños se han mostrado muy cariñosos con su madre, a la que han colmado de besos y abrazos en un vídeo, que la influencer no ha dudado en compartir con todos sus seguidores. Un instante irrepetible en el que la joven italiana ha podido disfrutar con la ternura de estos dos pequeños. ¿Quieres ver el entrañable momento de Alice Campello con sus hijos? Dale al play y no te lo pierdas.

