De cuento de hadas: el increíble jardín de Navidad que Miguel Bosé ha instalado en su casa de México

Miguel Bosé ha preparado a lo grande la llegada de la Navidad. El artista ha convertido el jardín de su casa de México en un aunténtico cuento de hadas en el que no falta ningún detalle. Hay cientos de puntos de luz, decenas de duendes, todo tipo de elementos decorativos y un gigantesco árbol en el que están los nombres de sus hijos, Diego y Tadeo, de ocho años de edad. Miguel ha compartido con sus seguidores varias imágenes y vídeos de este precioso jardín para mostrarnos una decoración digna una película de Disney. Con toda probabilidad, el cantante pasará las navidades en México donde tiene fijada su residencia desde finales del pasado año, aunque no se descarta que viaje unos días a España. ¿Quieres ver el espectacular jardín navideño de casa de Miguel Bosé? Dale al play y no te lo pierdas.

