¡Al más puro estilo 'Blues Brothers'! El alocado baile navideño de Eva Longoria y su hijo Santiago

Loading the player...

Eva Longoria está encantada con su faceta de madre del pequeño Santiago de un año de edad. La actriz de Mujeres desesperadas no se separa ni un minuto de su hijo y hemos visto como le da de comer, lo baña e incluso se lo lleva al set de rodaje. Madre e hijo disfrutan muchísimo de su tiempo juntos y, como no podía ser de otra manera, están deseando que lleguen las fiestas de Navidad. Como anticipo no han dudado en sorprendernos con un divertido baile navideño al más puro estilo ‘Blues Brothers’. ¿Quieres ver la simpática coreografía de Eva Longoria y su hijo? Dale al play y no te lo pierdas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.