Theo, el hijo de Sara Sálamo, ya ha empezado a hablar... y ella no da crédito a lo que dice

Theo, el hijo de Sara Sálamo e Isco Alarcón, acaba de cumplir cinco meses. Vino al mundo el pasado 11 de julio y, gracias a las redes sociales de sus papás, hemos podido comprobar cómo va creciendo y aprendiendo. Ahora, el hijo de la actriz y el futbolista ya está empezando a hablar. Sara ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que se pueden escuchar los primeros balbuceos del bebé. Parece que Theo lleva algunos días repitiendo la misma palabra, y no, no es "mamá" ni "papá". ¡Sara no da crédito! Dale al play y no te lo pierdas.

