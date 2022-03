Nuria Fergó hace balance de su nueva vida en Madrid y anuncia emocionantes proyectos

Decidió cambiar de vida y comenzar de nuevo en Madrid, un traslado del que, ahora que ha pasado un tiempo, hace balance. Nuria Fergó ya lleva dos meses en la capital y asegura que se ha adaptado perfectamente al ritmo que esta impone. “Estamos las dos disfrutando muchísimo con el cambio” asegura, refiriéndose a su hija Martina. “Mi niña es una campeona, está muy contenta y no me dice que eche de menos el sur” explica, añadiendo que sí añora a su familia pero que ahora con las nuevas tecnologías es fácil mantener el contacto. Se refirió a lo que supuso cambiar un pueblo con un ritmo de vida más tranquilo por la ciudad, en la que no hay respiro. “No paras, te levantas ya con el ritmo en el cuerpo” dijo.

Apuntando que “un artista tiene que estar donde hay vidilla”, avanzó que está trabajando ya en su nuevo disco, que verá la luz el próximo año. “Tengo que grabarlo, será para marzo” contó la artista, que descartó un cambio en su estilo musical con su simpatía habitual. “Soy la Fergó, ¿no? No voy a probar nada nuevo, no quiero sorprender a nadie” explicó, asegurando que su hija tiene buen oído, aunque “es más actriz”. Se refirió la exconcursante de OT además al fenómeno Rosalía, que tantos comentarios está provocando, diciendo que “tiene que haber cabida para todo tipo de artistas” en el panorama y que deben hacer “lo que les salga de dentro”.

Nuria Fergó explica por qué se han trasladado a Madrid

El próximo año está lleno de emociones también personales, pues se casa una de sus mejores amigas, Chenoa. “¡Qué ganas!” exclamó, antes de decir que no ha elegido todavía el traje que vestirá en la ceremonia. “Está feliz, estoy muy contenta porque la adoro así que, si ella está feliz, todos felices”. Es frecuente que las intérpretes se reúnan para pasar su tiempo libre juntas, planes a los que se unen Natalia y Gisela, que también fueron sus compañeras en la televisiva academia, y sus respectivas parejas.

