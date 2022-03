La felicitación de Aitana Ocaña a Miguel Bernardeau no es como te imaginas

"Tú y yo rompemos los esquemas. No somos como los demás, no he sentido nada igual". Ya lo dice Aitana Ocaña en su canción Las Vegas, que está dedicada a su novio, Miguel Bernardeau, y es que desde el principio no han sido una pareja al uso. Precisamente por eso, a sus fans no les habrá sorprendido la forma en la que la concursante de Operación Triunfo 2017 ha felicitado al hijo de Ana Duato por su cumpleaños. Lejos de decicarle un mensaje romántico lleno de palabras mimosas y mucho amor, la catalana lo ha hecho a su manera, publicando un selfie de lo más particular en el que salen los dos dentro de un coche con varios filtros.

"23 añitos @miguel_bernardeau", es el mensaje con el que Aitana ha felicitado a su chico. Conociéndoles, no hay duda de que habrán tenido una celebración en privado mucho más especial y la cantante habrá sorprendido a su chico con algo inolvidable. "¡Felicidades amigo!", ha escrito el modelo Jon Kortajarena, mientras que la actriz y cantante mexicana Danna Paola, con la que trabaja en la serie Élite, le ha dicho cariñosamente: "Feliz cumpleaños Mickey". Imanol Arias: "Qué fuerte", su amigo Aritz Aranburu, con el que suele ir a surfear: "¡Felicidades!", o los actores María Pedraza, Mina El Hammani y Pol Monen, también han querido desearle lo mejor en este día tan especial.

Como era de esperar, sus fans también le han dedicado palabras muy bonitas: "Guapísimo, felicidades", "Que pases un bonito día", "Feliz cumpleaños Miguel", "¡23 años que alegras la vida, con tan solo una sonrisa!", "Eres un gran actor mis mejores deseos, mi respeto y admiracion para @miguel_bernardeau" o "Muchísimas felicidades, te deseamos lo mejor", puede leerse en un post en el que también han mencionado a su novia: "Viva Aitana que sabe elegir bien, al más buenorro", "Qué suerte tiene Aitana", "Le tengo envidia y no es de la sana"...

Intentando mantenerse alejados de los focos, la cantante y el actor han llevado su amor con mucha discreción desde que en octubre de 2018 fueran fotografiados juntos por primera vez. Sin embargo, durante estos últimos meses hemos visto un cambio en su actitud, sobre todo en las redes sociales, y ya no se ocultan. De hecho, suelen publicar imágenes en las que derrochan romanticismo, demostrando que están viviendo una etapa muy especial.

