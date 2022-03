Omar Montes y Ana Mena rompen moldes y nos cuentan las claves de su nuevo trabajo

Son dos de las voces actuales con más auge de la música española. Ana Mena y Omar Montes están viviendo momentos inmejorables a nivel profesional. Ella con un éxito arrollador, se ha vuelto una sensación en Italia gracias a temas como Una Volta Ancora, y él ha batido todos los récords posibles con su hit Alocao, junto a Bad Gyal. Ahora, han unido sus fuerzas para sorprendernos con el remix de Como el Agua, una canción muy diferente a todo lo que hemos escuchado de ellos hasta la fecha. Un single lleno de amor, apto para todos los públicos, con un toque flamenco y perfecto para la temporada de Navidad que han presentado con todo lujo de detalles a HOLA.com.

De todas las canciones de Omar, ¿por qué os habéis inclinado por Como el agua?

Ana Mena: Porque esta canción iba a ser la versión original, la grabamos juntos hace un año y medio. En su momento no la pudimos lanzar por razones ajenas a nosotros y siempre se nos quedó la espinita clavada porque nos encantaba como había quedado. Después de hablarlo mucho, llegamos a la conclusión de que Navidad era la mejor época para lanzar una canción tan tierna.

¿Qué novedad presenta en este remix?

Omar Montes: La novedad es que para mí Ana Mena es una de las voces más importantes del país y el toque flamenco que le pone va a hacer que la gente acabe con los pelos de punta.

Ana Mena: El tema ya era precioso. La diferencia es que ahora tiene una base trap, antes era más íntima y ahora es algo más bailable. Omar me dio libertad total para componer.

Los dos tenéis muchos seguidores, ¿habéis notado sus ganas por escuchar esta canción?

O.M: La gente está muy contenta. Ana cae bien a todo el mundo y cuando anuncié la colaboración todo el mundo se volvió loco. Era algo que estaba pidiendo la gente.

A.M: Por mi parte igual. La gente me decía "tienes que hacer un tema con Omar Montes" y yo pensando, "¡Si ya está hecho!"

¿Cuál diríais que es la sorpresa de Como el Agua remix?

O.M: Todo es muy limpio, sin ninguna obscenidad. No es lo que estáis acostumbrados a ver de mí, vais a ver mi lado tierno. Está pensado para que lo escuchen las familias sin que nadie se lleve las manos a la cabeza.

Ya de entrada, es un tema en el que os habéis inclinado por un sonido mucho más flamenco.

O.M: Es un flamenco trap. De las fusiones siempre salen cosas buenas y el flamenco pega con todo. Además, la gente está más acostumbrada a escucharme a mí en este estilo, pero a Ana no tanto.

A.M: Es verdad. Yo cantaba flamenco desde niña, de hecho, mi madre era cantaora flamenca, pero no me había inclinado nunca por él. Es algo que corre por mis venas y más realidad que esa no hay. Ahora quizás me lance más hacia este género.

Bueno Omar, ¿está canción era con Ana Mena o con nadie?

O.M: Exactamente. Cuando visualizo una canción con una persona en concreto no cambio de opinión, venga quién venga. ¡Cómo si viene Daddy Yankee! Este remix era para Ana Mena y va a dar que hablar, tanto la canción como el vídeo.

Hablando del videoclip, ¿cuál es la idea que queréis transmitir?

A.M: Es un rollo muy navideño en el que queríamos transmitir amor, un ambiente acogedor, de pareja. Lo trasladamos todo a una historia tipo "rey y reina de las nieves".

¿Alguna anécdota del rodaje del vídeo?

A.M: ¡Un frío impresionante! Estábamos en una cabaña por ahí perdida, nos perdimos unas dos horas porque no sabíamos dónde estábamos, llegué hecha un desastre, nos hicieron sitio para comer en un restaurante que estaba lleno solo porque iba Omar Montes… Pero fue muy divertido.

O.M: Además, hay una performance amorosa muy interesante.

A.M: Trabajar juntos siempre es genial porque nos conocemos mucho, ya hay una amistad detrás.

¿Cómo os conocisteis?

A.M: Nos conocimos en Florida Park en un concierto de Nick Jonas hace un año y medio. Era un evento y yo le vi entrar con un abrigo de pelo gigante que me llamó un montón la atención, nos pusimos a hablar y nos caímos muy bien. A los seis meses grabamos el tema.

O.M: Sí vale…lo reconozco, ¡me gustan los Jonas Brothers!

¿Qué próximos proyectos tenéis en mente?

A.M: Yo aún tengo que lanzar los dos temas que quedan de la trilogía después de Se Te Olvidó y alguno más que tengo por ahí.

O.M: Yo quiero lanzar ahora varios temas que tengo ya. Con Ñengo Flow, Abraham Mateo, Lérica, Juan Magán…

¿Todas estas canciones las tienes hechas ya?

O.M: ¡Claro! Yo soy muy inquieto, no me puedo pasar un día sin ir al estudio a componer y tengo tantos amigos que no voy a parar de sacar temas nuevo.

Del dueto de Como el Agua remix, ¿os esperáis el mismo éxito que habéis tenido con Fred de Palma y con Bad Gyal, respectivamente?

A.M: No nos lo planteamos. Nosotros hacemos música porque nos gusta y nuestro objetivo es que le guste a la gente.

O.M: Además, este no es un tema tan "rompediscotecas" como Alocao. Pero haremos seguro uno juntos para bailar, para que pegue este verano.

¿Cuándo vamos a poder veros juntos en directo?

O.M: En la Illuminati Party del Palacio de Vistalegre y la del WiZink Center, que serán la segunda y la tercera parte después del éxito que tuvo la de Las Ventas y ahí estará Ana Mena conmigo.

¿Tienes pensado lanzar algún remix más de alguno de tus temas?

O.M: Sí, tengo listo uno de Morena con José Francés que no colabora con absolutamente nadie y estoy muy contento con ese tema. También viene un nuevo remix de Alocao muy fuerte.

¿Y no te animas a cantar en italiano con Ana Mena?

A.M: ¡Claro que se anima!

O.M: Vamos a ser el nuevo dúo italiano (Se ríe).

