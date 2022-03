Isabel Jiménez, sobre su amiga Sara Carbonero: 'Está muy contenta, esperando a que llegue la Navidad'

Loading the player...

Hace unos días se vieron en Oporto, ciudad donde reside Sara Carbonero, un fin de semana entre amigas para celebrar las buenas noticias con las que cierra el año la periodista. Isabel Jiménez ha comentado no solo cómo se encuentra su amiga sino que avanza además cómo tiene planeado pasar las fiestas navideñas que se acercan. “Sara está muy contenta, esperando a que llegue la Navidad” dijo la presentadora de informativos, que esta semana se reunió con sus compañeros en la cena de presentadores de Mediaset. Sus días de descanso los pasará en familia, como manda la tradición en estas fechas. “Con ganas de vacaciones, me voy a Almería con la familia, la Navidad es para pasarla así. Siempre la pasamos allí” comentó. Son estas las primeras Navidades del pequeño Hugo, como explicó Isabel y, aunque es aún un poco pequeño (nació en abril), convertirá estos días en especiales.

VER GALERÍA

“Se porta fenomenal, come y duerme muy bien” contó, asegurando que se parece a sus hermanos. Hizo un balance muy positivo de este 2019 y avanzó que está preparando algo nuevo para el próximo curso. “Ahora estoy en un proyecto nuevo. No es un programa, hemos tirado la casa por la ventana” aseguró, añadiendo que por ahora no tiene pensado aumentar la familia. “Es pronto todavía, tengo muchos proyectos”. Contó además que no se toma mal los comentarios que recibe de sus seguidores en redes, que recientemente, tras una foto suya con su niño, cuestionaron la postura en la que estaba el bebé.

Isabel ha sido el apoyo incondicional de Sara Carbonero en este complicado año pues, pese a la distancia, ha estado junto a ella en cada paso del camino. Sara e Iker Casillas finalizan con buenas noticias estos difíciles meses, ya que el portero progresa de manera favorable tras el infarto que sufrió en el mes de mayo y Sara ya ha finalizado el tratamiento de quimioterapia al que se sometió de manera preventiva, tras ser intervenida de un tumor en el ovario. “Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo,celebrar la vida y retomar los cielos" señalaba Sara, haciendo suyo un pensamiento de Mario Benedetti.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.