¡Por fin! Dulceida conoce a la pequeña Roma

Laura Escanes es una madre primeriza que no renuncia a pasar tiempo con sus amigas. La influencer ha ido junto con otras compañeras de profesión, Dulceida, Alba Paul y Gema Pinto, a comer a un restaurante asiático de Barcelona. Roma parece que no les ha acompañado, pero Dulceida sí ha podido conocer por fin a la bebé. Ha publicado en sus redes sociales una foto de sus piececitos, muy bien abrigados con calcetines gruesos. Laura Escanes se está tomando con mucha tranquilidad su nuevo rol de madre: no se agobia con tener una figura perfecta tras el embarazo, pasa tiempo con su familia y disfruta junto a sus amigas. Una dulce etapa de la que está exprimiendo cualquier momento de bienestar.

