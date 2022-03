Fallece a los 14 años el actor y bailarín Jack Burns, conocido como 'el nuevo Billy Elliot'

El mundo de la televisión y la danza se ha despertado hoy con un triste suceso. El actor infantil escocés Jack Burns ha fallecido a los 14 años, según ha informado el diario britanico Metro. Burns murió el pasado 1 de diciembre, aunque la noticia acaba de trascender. Por el momento se desconocen las causas de su muerte. Según Metro, la Policía no ha encontrado nada irregular en el triste fallecimiento y no creen que haya sido una muerte violenta. Fue encontrado sin vida en su casa de Greenock en el condado de Inverclyde, al sur de Escocia, donde vivía junto a su familia.

El joven era conocido en Reino Unido tras aparecer en series como Represalias (cuyo título original es One of Us) y en Detective Muncie (In Plain Sight). Su hermano, el también actor Rory Burns, formaba parte del elenco de la serie Outlander. Gracias a sus grandes dotes como bailarín, era considerado como "el nuevo Billy Elliot". Desarrolló su potencial en la Elite Academy of Dance y logró una plaza en el Glasgow Ballet School, donde ingresó con tan solo nueve años.

La Academia ha querido mandar un mensaje de conolencia a su familia en estos difíciles momentos: ‘Con gran tristeza escribimos este post. Trágicamente, perdimos a nuestro querido estudiante Jack Burns el domingo 1 de diciembre. Jack fue una inspiración para todos en Elite y tocó los corazones de todos los que tuvieron el placer de trabajar y bailar con él desde 2012. Nosotros y todos los familiares y amigos de Jack estamos completamente devastados y sin palabras, ni respuestas. La familia de Jack desea que todos sepan que su funeral será a las 10 de la mañana en la iglesia de St Mary's, Patrick Street, Greenock, el jueves 12 de diciembre". Y añadieron: "‘Nuestro estudio estará abierto a las 9.00 am del jueves para aquellos que deseen asistir. Todos nuestros pensamientos y oraciones en este momento están con la familia y amigos inmediatos de Jack, pero especialmente con sus padres Karen, Robert y su hermano Rory".

El joven ha sido recordado por sus profesores como una inspiración y además de bailar, Burns también practicaba al fútbol y el rugby. ""Jack era un niño increíble y no merecía las cosas por las que pasó. Nunca quiso lastimar a nadie, no había un hueso malo en su cuerpo. Estoy absolutamente desconsolado por haber perdido a alguien que significó mucho para mí y mucha más gente", ha afirmado uno de sus amigos en Facebook.

