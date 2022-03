Andrés Velencoso habla por primera vez sobre su relación con Lara Álvarez

Loading the player...

Aunque Andrés Velencoso y Lara Álvarez siguen siendo muy discretos en todo lo referente a su relación, no pueden (ni quieren) ocultar que lo suyo va viento en popa. Al ser preguntado por la presentadora en uno de sus últimos actos públicos, el actor y modelo tuvo una divertida reacción, un cómico gesto con el que dejó claro todo sin palabras. No obstante, posteriormente, en otro evento, volvieron a preguntarle por su relación y, en esta ocasión, sí quiso señalar lo bien que están juntos. Dale al play y no te lo pierdas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.