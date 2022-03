Angelina Jolie, entusiasmada con el tatuaje de su cara en el brazo de un fan

Este fin de semana, Angelina Jolie ha sido sorprendida por un fan de una manera muy curiosa, que ha sacado uno de los momentos más naturales de la actriz con un seguidor. Alex Thomas-Smith ha sido el protagonista de esta historia, el joven actor estaba en el musical West End Dear Evan Hansen, ya que es parte del elenco del espectáculo, pero no se esperaba que iba a conocer a su icono. No solo ha cumplido uno de sus sueños, que era el de conocer a la intérprete de Maléfica, sino que ha logrado que Jolie jamás se olvide de él.

Cuando ha aparecido Angelina Jolie, Alex Thomas-Smith no se lo podía creer. El joven no dudó en mostrar lo que había hecho por la ella y, es que nada más y nada menos se hizo un tatuaje de la ex de Brad Pitt fumando en la parte superior de su brazo izquierdo. El actor, que publicó la fotografía junto a su ídola en sus redes sociales, también ha querido dedicar unas emocionantes palabras por aquel momento que ha vivido con mucha ilusión.

"Hoy en Lo que es mi vida, la bella Angelina Jolie vino a Eva Hansen. Le mostré mi tatuaje de ella, hecho por el maravilloso Courtney Lloyd, y a ella le encantó, lo firmó, me besó la mejilla y dijo que volvería a ver mi show de Evan. Nunca me recuperaré de esto. Gracias por las fotos y por hacer que pueda hablar con ella", ha explicado Alex Thomas-Smith a sus seguidores sobre su encuentro con Angelina Jolie.

Por otro lado, Angelina Jolie está atravesando un buen momento profesional, pues la segunda parte de Maléfica ha sido todo un éxito taquillero, siguiendo los pasos de su historia inicial. Pero no se puede decir lo mismo en su terreno sentimental, pues tiene que seguir lidiando con los problemas que tiene con Brad Pitt. El matrimonio todavía no ha firmado oficialmente el divorcio a pesar de los años que han pasado desde que pusieran fin a su relación en el 2016. Por el momento, no han llegado a un acuerdo final y ambos han solicitado al juez más tiempo para arreglar sus problemas financieros.

Asimismo, los seguidores de Brad Pitt tendrán pronto noticias sobre el actor, pues el día 5 de enero, coincidirá en la misma alfombra roja de los Globos de Oro con la que fue su exmujer antes que Angelina Jolie. Se trata de Jennifer Aniston, con quien mantiene una buena relación desde hace cerca de tres años. Ese primer matrimonio del actor se rompió cuando se encontraba rodando Señor y señora Smith, donde coincidió grabando con Jolie.

