'Es la única manera': Alejandro Sanz y Harrison Ford, contra el cambio climático en Madrid

La Cumbre del Clima que se está celebrando desde el pasado 2 de diciembre y hasta el próximo día 13 está reuniendo a algunas de los rostros conocidos más implicados con la causa, entre los que hemos podido ver a Alejandro Sanz. El cantante ha intervenido en una conferencia en la que ha querido hacer a todos partícipes del movimiento, confesándose entregado a la búsqueda de soluciones para este problema del que, según ha explicado, somos todos culpables y parte de la solución. "Quiero conseguir que mi huella se reduzca y voy a implementar un estudio sobre la cantidad de CO2 que emiten mis conciertos. Es la única manera", ha asegurado.

El cantante ha participado este martes en la inauguración de Alto Nivel de la Cumbre junto a la presidenta de la COP25, Carolina Schmidt; la secretaria Ejecutiva de OCU Cambio Climático, Patricia Espinosa; el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Petareis Tablas; el presidente de la Asamblea General de la OCU, Tija Muhammad-Bande; y la ministra española en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El intérprete de Mi Persona Favorita quiso dejar claro que no es una cuestión de colores políticos y que se pasará en la medida de lo posible a las energías renovables para llevar a cabo su profesión. "El planeta es un bien precioso pero con límites que hace tiempo sobrepasamos. La Tierra es nuestra casa pero no nos pertenece. Vivimos en ella de prestado. Los que vienen detrás tienen todo el derecho a vivirla y disfrutarla como tú y yo hemos hecho. El cambio climático está aquí y no nos va a dar tregua. Los polos se están derritiendo. Queda muy poco tiempo pero no todo está perdido. Los líderes deben mostrar el camino y dar ejemplo pero todos nosotros podemos y debemos actuar ya. Hazlo por ti, hazlo por lo que más quieres. Es tiempo de actuar", declaraba Alejandro en un mensaje grabado que se emitió antes de su discurso.

Alejandro Sanz ha insistido a los líderes políticos que legislen a favor del medio ambiente sin tener miedo a "exigir sacrificios a los ciudadanos" porque "estamos deseosos de encontrarnos con lideres valientes a quienes no les tiemble el pulso". Ha reiterado que esta puede ser nuestra última oportunidad para hacer realidad las necesidades que tiene el clima para mantenerse estable. "Nos queda poco tiempo. Si sabemos lo que hay que hacer, hagámoslo".

Además, ha compartido con sus seguidores este momento con una serie de poesías en las que nos recuerda que somos piezas clave en la lucha contra el cambio climático. "El mundo entero contiene el aliento y nos mira atento. No le defraudemos", reza una de las frases que ha publicado.

No ha sido la única estrella internacional en Madrid

El actor Harrison Ford ha sido otro de los invitados a la Cumbre, donde ha participado en una conferencia sobre los intereses ecológicos de Estados Unidos de cara al futuro pese a que las políticas actuales dicen lo contrario. El protagonista de En busca del arca perdida ha acudido para arropar y "patrocinar" al precandidato demócrata a la Presidencia de su país Michael Bloomberg.

La llegada del intérprete ha despertado un gran revuelo entre los medios y los asistentes. Sin embargo, no es raro que Harrison se haya implicado en esta causa, teniendo en cuenta que en los últimos años ha sido todo un embajador de la lucha contra el cambio climático con organizaciones como Conservation International.

El proyecto político de Bloomberg que apoya Harrison promete volver a meter a Estados Unidos en el Acuerdo de París, revirtiendo la polémica decisión de Donald Trump, actual presidente del país.

