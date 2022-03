Gonzalo Miró niega haber pronunciado las polémicas palabras sobre Albert Rivera 'A mí se me han atribuido unas palabras que no he dicho', asegura la expareja de Malú

Gonzalo Miró es categórico a la hora de responder a la última polémica. "No me puedo reiterar sobre algo que nunca he dicho", asegura la expareja de Malú. Algunos medios le han atribuido una serie de declaraciones sobre Albert Rivera, concretamente que el objetivo del expolítico nunca fue llegar a la presidencia del Gobierno, sino alcanzar la fama. Sin embargo, Gonzalo Miró niega haber pronunciado esa frase y asegura que se le han atribuido las palabras de otra persona. "Yo cuando quiero decir algo, lo digo", asegura Gonzalo. "Pero que no fue el caso, es que no lo dije yo". Sobre cómo se tomó la noticia del embarazo de su expareja, prefirió no responder. Dale al play y no te lo pierdas.

