Michelle Obama y Julia Roberts, las dos 'reinas' de América paralizan una escuela en Vietnam

Michelle Obama y Julia Roberts han protagonizado una imagen poco habitual que está dando la vuelta al mundo. Ambas han viajado a Vietnam para dar voz a la labor humanitaria de la Alianza para las Oportunidades de las Niñas, un proyecto de la Fundación Obama, que preside la ex primera dama norteamericana. Un viaje en el que, además, han estado acompañadas de Jenna Bush, hija del expresidente George Bush. Se trata de una visita histórica, no solo por este encuentro y lo que implica la acción, sino también por el escenario elegido -Estados Unidos y Vietnam vivieron una desgastadora guerra en la década de los 60 y 70-. Tampoco ha pasado desapercibido que Michelle Obama, mujer de un expresidente demócrata, y la hija de uno republicano, caminen juntas por esta buena causa.

Las tres comparten un fin común como es el de llevar oportunidades a las niñas de todo el mundo, empezando por la educación de las jóvenes, en este caso, en el sudeste asiático. "Cuando le das a una adolescente acceso a la escuela, le das poder, una voz y la oportunidad de mejorar su vida, la de su familia y la de su comunidad", así lo confirmó la autora del libro Becoming (Mi historia) durante su visita al instituto Can Giouc, donde las tres conocieron de primera mano la realidad de las alumnas que estudian allí. Según la Fundación Obama aunque Vietnam es uno de los países con alto índice de escolarización femenina, con un 92%, en las zonas rurales el abandono de las niñas es mayor debido a la situación de pobreza que sufren. Tuvieron la oportunidad de escuchar el testimonio de alumnas y profesoras, que compartieron su día a día en el centro escolar. Las tres son madres y para ellas sus hijos son lo más importante. Esta faceta las ha llevado a ser más empáticas con la infancia y con la situación de otras mamás, niñas y mujeres, que no tienen las mismas oportunidades de las que han disfrutado ellas y por ende sus pequeñas.

Durante su visita, la protagonista de Pretty Woman y la hija de George Bush quisieron conocer en profundidad algunas de las historias personales de las estudiantes allí presentes, mientras que la ex primera dama hizo lo propio de una manera más institucional, animando a continuar con el trabajo que realiza no solo su ONG, sino otras organizaciones no gubernamentales que también luchan por mejorar la vida de niñas y mujeres asiáticas. Las tres se encuentran en el continente para formar parte, a lo largo de esta semana, de la 'Cumbre Líderes: Asia-Pacífico', que se celebrará en Kuala Lumpur. Allí, participarán en varias conferencias donde tendrán la oportunidad de presentar al resto del auditorio esta experiencia en Vietnam. Pero además, darán a conocer sus propias vivencias ante 200 líderes llegados de 33 países que trabajan tanto en el sector privado como en el público, además de otras asociaciones no gubernamentales que tienen el mismo objetivo que la creada por los Obama.

