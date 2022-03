Muere la cantante de Roxette, Marie Fredriksson, a los 61 años

Marie Fredriksson, integrante del mítico dúo sueco Roxette, ha fallecido a los 61 años a causa de un tumor cerebral, tal y como ha confirmado a través de un comunicado su representante Dimberg Jernberg. Su compañero en los escenarios, Per Gessle se mostraba conmocionado por la noticia. "El tiempo pasa muy rápido. Parece que hace poco cuando Marie y yo nos sentamos en mi pequeño apartamento en Halmstad y compartimos sueños. Y qué sueño fantástico tenemos que compartir", decía la otra mitad de Roxette en el comunicado. "Gracias Marie, gracias por todo. Pintaste mis canciones en blanco y negro con los colores más hermosos", continuaba.

A la cantante le detectaron un tumor cerebral en 2002, pero cuatro años más tarde había logrado superarlo, y retomó ilusionada el trabajo y sacó nuevos álbumes. Sin embargo, la enfermedad volvió y en 2016 los médicos le recomendaron que abandonase sus giras pendientes, para centrarse en la complicada batalla contra el cáncer. Marie Frediksson estaba casada con el cantante Mike Boylos desde 1994 y tenían dos hijos Josefin, de 26 años, y Oscar, de 23. "Mike es fantástico. Muy fuerte. Un hombre increíble. Conocerle ha sido lo más maravilloso que me ha ocurrido", decía la vocalista sobre su marido en 2006.

Conoció a Per Gessle en la ciudad de Halmstad, donde comenzó su carrera musical, y formaron Roxette en 1986. Juntos revolucionaron el panorama musical de la década de las 90, cuando cosecharon sus mayores éxitos. Algunos de sus grandes éxitos como It Must Have Been Love o Listen to your Heart se convirtieron en auténticos himnos generacionales. El dúo, que compartía el firmamento de la música sueca con el grupo ABBA, vendió más de 75 millones de discos.

La quimica existente entre la pareja de artistas traspasaba los escenarios y ambos compartían una gran amistad como reflejan las palabras de Gessle tras conocer la triste noticia. "Fuiste una amiga maravillosa durante más de 40 años. Estoy orgulloso, honrado y feliz de haber compartido tanto de su tiempo, su talento, su calidez, generosidad y humor. Todo mi amor por ti y tu familia. Las cosas nunca serán iguales", decía su compañero en el comunicado.

