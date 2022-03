¿Planes de boda para Malú y Albert Rivera?

Albert Rivera y Malú son inmensamente felices. La pareja acaba de anunciar su próxima paternidad y no cabe en sí de alegría. "Ahora sí... Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor", decían cuando están a punto de celebrar su primer aniversario como pareja.

Rivera y Malú avanzan con paso firme y según el diario La Razón se podrían estar planteando la idea de casarse. Diversos medios ya han comenzado la especular sobre una posible boda que tendría lugar durante el primer trimestre de 2020 meses antes del nacimiento de su hijo. Aquelllos que conocen bien a Malú piensan que el matrimonio no es una de sus prioridades, sin embargo el círculo cercano de Albert cree que a él le gustaría formalizar su relación, si no es por el altar, por el juzgado. De momento ninguno de los protagonistas se ha pronunciado, pero a tenor de lo rápido que avanza su relación no parece un rumor descabellado. Los medios apunta a una ceremonia por lo civil y con una pequeña fiesta posterior.

De momento el exlíder de la formación naranja ha dejado atrás una agenda frenética tras abandonar la política y la cantante, por ahora, no piensa retomar la gira que canceló por su lesión de tobillo ni prevé regresar al estudio a corto plazo. Por ello podrán disfrutar de todo el tiempo juntos que no han tenido en los últimos meses y prepararse para la llegada de su primer hijo en común. Para la artista, de 37 años, se trata de su primer hijo mientras que para el expolítico, de 40, el segundo, ya que tiene una niña, Daniela, de ocho años, fruto de la relación que mantuvo con la psicóloga Mariona Saperas.

Tras el aluvión de mensajes de cariño y de apoyo que han recibido Albert y Malú tras anunciar el embarazo, la cantante envió un mensaje para agradecer a todos el afecto que el expolítico y ella están recibiendo tanto de sus familiares y amigos como de seguidores en estos días tan especiales. "Muchísimas gracias por tantos mensajes de amor y cariño. Ha sido muy bonito y emocionante leeros", dijo junto a un emoticono de un corazón.

