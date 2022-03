Cristina Pedroche divide a sus fans con este mensaje

Antes de terminar el año, Cristina Pedroche ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a París para disfrutar de unos días muy especiales en compañía de su marido, el chef David Muñoz. Como siempre, la presentadora ha estado compartiendo con sus fans muchas fotos y vídeos de todo lo que han hecho durante su escapada a la capital francesa: paseos románticos por la noche con la Torre Eiffel de fondo, cenas en restaurantes exclusivos o la bonita decoración navideña con la que ha disfrutado "como una niña pequeña". Pero si hay algo que ha hecho en su viaje ha sido... ¡probar todos los croissant que ha podido!

Parece que la colaboradora de Zapeando se propuso encontrar el mejor de todo París y, para ello, tuvo que catar muchísimas variedades. Al terminar, Cristina demostró que se ha convertido en una experta crítica gastronómica publicando un texto que ha dejado sin palabras a sus seguidores. "Cuando pruebas la excelencia de las cosas ya no hay vuelta atrás. Cuando vienes a París y te comes un croissant perfecto, te das cuenta de que lo que habías estado comiendo antes y llamándolo como 'croissant' no es tan así", ha escrito la presentadora, añadiendo que: "El secreto está en que usan ingredientes muy frescos de granjas naturales de proximidad y harina molida a la piedra. Y así les queda. Aspecto hojaldrado con muchas capas superpuestas, muy crujiente por fuera y por dentro muy aéreo, con un alveolado muy uniforme con mucho olor y sabor a mantequilla y nada grasiento. Muero de placer".

Con su mensaje, Pedroche ha causado mucho revuelo, ya que ha sorprendido usando palabras muy técnicas. "¡Vaya descripción más profesional!", "Estás aprendiendo argot gastronómico, ¿eh?", "¡Todo se pega! Ya hablas como lo haría tú maridin", "Ojo a los tecnicismos, ¡muy fan!", "No lo hubiese definido mejor", "Has aprendido de un gran chef a la hora de hablar de comida", "Te explicas mejor tu que tu marido jajajaj", "¡Vaya crítica! ¿Alguien te ha echado una mano en la redacción?", "Ya hablas como Dabiz", "Con esta descripción tan precisa me has hecho morir a mi también" o "Ese texto... me suena a @dabizdiverxo", son algunos de los comentarios que pueden leerse en su post.

Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que la mujer de David Muñoz ha dividido a sus fans tras publicar su opinión sobre estos famosos bollos de hojaldre. "Tienes toda la razón", "Para mí, lo mejor de París", "¡Yo quiero!", "Menuda pinta tiene ese hojaldre", "¡Otro nivel Cristina! Hasta que no los pruebas no sabes cuánta diferencia hay", "Ese sabor se te queda grabado de por vida", "Me pasó lo mismo, nada que ver con los que comemos aquí", "¡Envidia máxima!"... aseguran los que piensan como ella y afirman que los de París son los mejores del mundo. Sin embargo, hay otros que no opinan lo mismo y han querido defender el producto nacional. "Cuando pases por Alicante hay una pastelería que los hace iguales", "Hay unos en Madrid que son pura excelencia", "No hace falta ir a Francia para comer un buen pan. Aquí tenemos muy buenos", "Cristina, ahí no te puedo dar la razón. Ven a una pastelería de Baeza y pide un croissant. Ya me dirás qué diferencia hay", "Tienes que probar los de Vilanova i la Geltrú", "Eso es porque no has probado las medialunas argentinas"...

