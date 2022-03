Elsa Pataky carga pilas en Nueva Zelanda para su nueva misión: ayudante de Papá Noel

Elsa Pataky es una mujer polifacética donde las haya, pero su última faceta ha superado todas las expectativas. La actriz ha sorprendido a sus seguidores con un saco al hombro y un gorrito rojo con pompón blanco que no deja lugar a dudas: se ha dedicidido a ayudar a Papá Noel en la difícil tarea de llenar las casas de los niños de regalos con la navidad. Así lo confirmaba ella en un mensaje publicado junto a la divertida imagen en la que además de los atuendos propios de su nuevo trabajo posa con una camisa de cuadros en una terraza con vistas al mar. "Echándole una mano", escribía Elsa que, consciente de la ardua misión que tiene por delante se ha ido a coger fuerzas a un retiro con amigos en Nueva Zelanda.

"Menudo experiencia increíble con gente impresionante", publicaba la actriz junto a una imagen en la que posa en una espectacular zona montañosa de la isla vecina -ya que reside con su familia en Australia- con tres amigas. Además, concluía el mensaje con un recuerdo para las víctimas del volcán neozelandés de White Island que ha dejado al menos 5 muertos y varios desaparecidos tras entrar en erupción. "My thoughts with White Island and its people" (Mis pensamientos, con White Island y su gente), escribía.

Elsa Pataky ha compartido varias imágenes más de su retiro, dirigido a mejorar el bienestar físico y mental. En ellas se le puede ver con ropa deportiva haciendo senderismo con sus compañeros y también practicando uno de sus deportes favoritos: yoga. La protagonista de Ninette es toda una experta de esta disciplina y lo ha demostrando realizando una complicada figura en parejas con un hermoso lago al fondo combinando así dos de sus grandes pasiones: el deporte y la naturaleza.

Aunque a la española le encanta organizar planes en familia con su marido y sus tres hijos, también sabe dedicarse tiempo a sí misma para ponerse en forma y relajarse. Algunos de sus mejores consejos para mantener el equilibrio entre cuerpo y mente los ha compartido en su nuevo libro Strong. Además de encontrarse inmersa en la promoción de este título, el año termina también con importantes novedades en el plano personal ya que la familia pasará sus primeras navidades en la nueva casa que han construido en Byron Bay (Australia). “Chris y yo nos hemos implicado en cada detalle de nuestra casa. Ha quedado muy bonita. Es muy serena y muy mediterránea, he plantado mis olivos… Me recuerda mucho a las construcciones de Ibiza”, contaba la actriz en las páginas de la revista ¡HOLA!

Elsa Pataky lanza su nuevo libro Strong

