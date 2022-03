La emotiva aparición de Francesc Orella en 'Merlí: Sapere Aude'

Merli: Sapere Auda ya ha comenzado su andadura heredando las claves que convirtieron en un éxito juvenil Merlí, la serie original. El spin-off se centra en Pol Rubio, que vuelve a ser interpretado por Carlos Cuevas. Su llegada a la universidad, cómo afronta la vida adulta y sus relaciones personales marcan el argumento de la ficción de Movistar+. Los fans que hayan visto el primer episodio se habrán dado cuenta de la sorpresa que la serie les tenía guardada. (CUIDADO: SPOILERS) Nada más y nada menos que la presencia estelar de Francesc Orella, el actor que dio vida a Merlí, profesor de Filosofía que da sentido y nombre a la serie original. El personaje fallecía en el final de Merlí, a causa de un infarto cerebral que marcará por siempre la vida de sus queridos alumnos. En esta aparición, Pol tiene un encuentro con su mentor a través de un sueño.

Un desamparado Pol Rubio comienza la serie tras acabar el Bachillerato, todavía apenado por el fallecimiento de su querido profesor. No sabe qué hacer con su vida, como se ve en una secuencia en la que el joven manda currículums sin tener nada claro. Es entonces cuando, en el metro, de repente se le acerca un misterioso hombre, que se sienta a su espalda. Esta persona resulta ser Merlí Bergeron, que vuelve a mostrar su irónico sentido del humor: "No te quejes, que a mí me ha tocado la peor parte". El personaje de Carlos Cuevas le echa en cara sus inseguridades, dejando claro que él era antes solo un joven despreocupado por su futuro.

En la conversación, tanto Pol como Merlí hablan con la crudeza pero a la vez ternura que caracterizó sus encuentros en la serie original. "Qué querías, burro? ¿Clases particulares?", le espeta el profesor, ante las dudas del joven por matricularse a Filosofía, la asignatura que impartía en el instituto. Es en ese momento cuando Merlí confiesa el verdadero motivo de este sueño: "Solo quiero hacerte entender que no me necesitas". Algo de lo que Pol no está nada convencido.

Merli: Sapere Aude regala a sus espectadores otro de los monólogos que conviertieron al profesor en toda una estrella del público juvenil: "Para de hacer lo que hacen todos, lamentarse, empieza tu nueva vida sin mí. Lo soportarás, irás a la universidad, porque no me imagino otra posibilidad contigo. Conocerás gente, pero sí, la vida de estudiante es la mejor que hay, aprendes cosas mientras te enamoras". Unas palabras que consiguen reconfortar al joven Pol, que se arma de valor para matricularse en la carrera y poner así el punto de partida a este spin-off.

"Ve a la universidad, Pol, y hazte millones de preguntas", es la última lección que le da su mentor, antes de desaparecer del sueño. Una emotiva aparición que ejecuta su papel de prólogo perfecto para Merli: Sapere Aude. En esta nueva aventura, el joven encontrará un apoyo en la catedrática Bolaño, interpretada por María Pujalte, en una relación que recordará a la que mantenía con Merlí.

