En ¡HOLA!, Sandra Gago nos desvela cómo es su vida de casada con Feliciano López

El pasado 20 de septiembre, las vidas de Feliciano López y Sandra Gago cambiaron para siempre. Ese día la pareja se dio el 'sí, quiero' en la Finca de la Concepción, en Marbella, ante una nutrida presencia de sus familiares y amigos cercanos. A la boda, recogida en las páginas de la revista ¡HOLA!, le seguía la pertinente luna de miel en un destino idílico y exótico a partes iguales: Las Maldivas. Antes de hacer las maletas y poner rumbo a su viaje de recién casada, la modelo ha charlado con ¡HOLA! sobre sus primeros días como mujer de un tenista, sus planes de ampliar la familia y, en definitiva, cómo es su día a día al lado de Feliciano.

Además de posar con joyas de Swarovski, Sandra Gago ha aprovechado para desvelar cómo va a pasar su primera Navidad de casada junto al deportista. "Mi mejor regalo es pasar las navidades en Madrid, con mi pareja, familia y amigos", ha comentado antes de recalcar que el mejor recuerdo de todo este año que está a punto de terminar es, sin ninguna duda, el día de su enlace con Feliciano López, un inolvidablle día del que sigue recordando cada momento, según ha confesado a ¡HOLA!.

Con la mirada puesta en su luna de miel, en la que solo quieren "descansar, desconectar y disfrutar. Sea playa o montaña nos da igual, ¡solo queremos unos días para nosotros!", la estudiante de periodismo continúa disfrutando de sus primeros días de casada. Eso sí, no ha cambiado la manera en la que ahora se dirige a su marido, al que siempre se ha referido como su compañero de vida y como el hombre de su vida, tal y como se desprende de sus palabras.

Precisamente, sobre su vida en común con Feliciano tras su gran día deja claro que se encuentra "feliz. Me encanta tener una rutina, es imprescindible para mí tener la cabeza ocupada, organizarme y trabajar. Mi trabajo me hace feliz, lo disfruto muchísimo. He vuelto a mi día a día con más fuerza e ilusión que nunca, después de unos días maravillosos". ¿Y ahora? ¿Es pronto para pensar en ampliar la familia? Sandra Gago lo tiene claro. "No creo que sea algo a lo que haya que poner fecha. Es algo que nos hace mucha ilusión y ahora nos toca disfrutar de nosotros, así que cuando llegue, llegará", explica tajante y con rotundidad.

