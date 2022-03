¡Rodeada de animales! La divertida imagen de Laura Escanes con una pequeña y adorable 'serpiente'

La llegada del frío no supone un problema para Laura Escanes. Con la finalidad de disfrutar de este domingo de puente, la influencer ha decidido salir a comer, un tranquilo plan en el que ha incluido a su hija. Para ello, ha colocado a la pequeña en un original portabebés con print animal con el que Roma parece mimetizarse con una serpiente. "Es llevarla porteando y no hay niña", ha dicho la mujer de Risto Mejide, explicando de esta manera lo cómoda que se siente su primogénita, quien duerme plácidamente pegada a su mamá y resguardada de las bajas temperaturas con un gran gorro negro adornado por un pompón.

Pero esta pequeña y adorable serpiente no es el único 'animal' con el que ha salido Laura Escanes, sino que la influencer ha decidido sumar a la cita a un oso polar que adorna la parte frontal del gorro blanco que luce. Y es que la catalana se ha resguardado del clima que nos acompaña en estas últimas semanas de otoño con la citada prenda y con un jersey blanco de cuello alto. Un favorecedor look que la modelo y escritora ha compartido en una imagen en la que su mirada lo dice todo, porque lo cierto es que está atravesando una etapa mágica en la que cada día es único.

Tras convertirse en madre primeriza el pasado 2 de octubre, Laura está volcada en disfrutar al máximo de la rápida evolución de su pequeña. "Ojalá poder guardar tu olor en una caja", le decía recientemente a Roma. Pero aunque estas semanas como mamá están llenas de felicidad, también ha revelado que el posparto no ha sido fácil y que detrás de las luces ha encontrado alguna sombra. "He llorado como nunca, he tenido más miedos, dudas e inseguridades que nunca. Me han invadido los “¿lo estaré haciendo bien?” más de una vez. La miro y me pongo a llorar si pienso en que algo malo le puede pasar. Y a la vez desde que llegó Roma no puedo ser más feliz. Cuando la tengo encima y escucho sus suspiros se me pasa todo. ¿Cómo se puede querer tanto y tan rápido?", revelaba.

Desde hace unos días, Laura ha retomado su rutina de deporte para mejorar su forma física e ir poco a poco haciendo el mismo deporte que antes de la gestación. "Dos meses después de dar a luz he empezado a entrenar. Estoy cuatro kilos por encima de mi peso antes del embarazo y (obviamente) aún hay barriguita fuffly como yo le llamo. Tengo algunas estrías en la cara interna de las piernas y ayer entrenando necesitaba más descansos", aseguraba hace solo unos días, dejando claro que no tiene prisa por volver a la talla que usaba anteriormente. "Cada cuerpo, cada embarazo, cada post parto y cada mujer somos un mundo. No nos comparemos, no queramos correr. El cuerpo es mágico y hay que escucharlo", expresaba haciendo gala de su naturalidad.

