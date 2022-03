Kaley Cuoco deja atrás 'The Big Bang Theory' con su primera imagen en 'The Flight Attendant' La actriz estadounidense, que interpretaba a Penny, ha compartido un pequeño avance de su nuevo proyecto

Han pasado dos años desde el final de la icónica The Big Bang Theory, la serie cómica que juntó a Leonard y Sheldon con su nueva vecina, Penny, que llegó a su edificio para cambiarles la vida. Muchas han sido las aventuras y desventuras de Kaley Cuoco en su papel de "la chica de al lado", un personaje que despidió con lágrimas confesando que lo echará mucho de menos. Han sido más de doce años compartiendo escenas con aquellos a los que ahora llaman familia, por lo que el adiós no ha sido fácil de digerir.

Pero su nuevo proyecto no se ha hecho esperar. La actriz estadounidense ha publicado la primera imagen de su nuevo trabajo en la producción de intriga The Flight Attedant. Dueña de su propia productora desde 2017, Yes, Norman Productions, la norteamericana ya adelantó el pasado verano que volvería a la pequeña pantalla como protagonista de esta serie. La firma Warner Bros Television, la misma compañía encargada de producir su anterior trabajo, que se emitió en la cadena estadounidense CBS. La nueva creación formará parte del catálogo de la plataforma HBO Max, propiedad de WarnerMedia Entertainment.

A través de su cuenta de Instagram, Cuoco ha compartido con sus seguidores una imagen de su nuevo personaje, Cassie. Se puede ver su figura de espaldas, vestida con un uniforme azul y el pelo recogido en un moño. La trama que seguirá a través de su nuevo papel está basada en el libro homónimo de Chris Bohjalian. El thriller narra la historia de Cassandra Bowden, azafata alcohólica que se despierta una mañana de resaca dentro de una habitación de hotel de Dubai, a su lado hay un cadáver. A partir de esa escena, la protagonista trata de reconstruir qué pasó la noche anterior para esclarecer cómo ha llegado hasta allí envuelta en un crimen del que no recuerda nada.

"Qué fantástico es ese uniforme de azafata. Qué fantástica es esa azafata", ha comentado el propio autor del libro en la publicación de la actriz. Se espera que esta instantánea sea la primera de varias publicaciones que vayan desvelando algunos datos más sobre el nuevo personaje de Cuoco. En las últimas semanas, ha compartido otros momentos del rodaje de la serie que llegará a HBO Max en la primavera de 2020. Un trabajo que ella misma ha calificado como "más divertido que nunca".

