Lourdes Montes y Francisco Rivera: tarde de belenes, noche de música y emociones

En casa de Lourdes Montes y Francisco Rivera saben como aprovechar estas fechas prenavideñas, ya sea con planes en familia o con amigos, tranquilos o más cañeros. La pareja ha empezado el puente con planes para todos los gustos y para todas las edades. Por la tarde, nada mejor y más propio de estos días que llevar a los niños, Carmen y Curro, a disfrutar de los belenes que hay instalados en la ciudad. Por la noche, sin embargo, es hora de que se diviertan los mayores y el torero lo ha hecho ¡desmelenándose en un concierto de Brian Adams!

Aunque no hemos podido ver los Nacimientos que ha visitado la familia, Lourdes Montes ha compartido una imagen con la ilusión previa de los niños con la que se nos cae la baba. Los dos niños posan de la mano con sendos abriguitos grises y, mientras Carmen, de cuatro años, mantiene ejerce de hermana mayor y mantiene la tranquilidad, el pequeño Curro, que está a punto de cumplir un añito no puede contener la emoción. En la fotografía se puede apreciar también lo mucho que ha crecido el benjamín de la familia. Si bien hace pocos días comprobábamos que es todo un maestro del gateo, en esta imagen se intuye que, si no lo ha hecho ya, está a puntito de echarse a andar.

Loading the player...

Tras el plan familiar, el día estaba muy lejos de acabar para Francisco Rivera al que le esperaba una noche de música y diversión con un buen amigo. En todo un homenaje al adolescente que fue, el torero lo ha dado todo en el concierto de Brian Adams e incluso se desgañitaba cantando los temas más icónicos de su ídolo de juventud en un divertido vídeo que no ha dudado en compartir con sus seguidores. "Conciertazo de Brian Adams, qué recuerdos de la banda sonora de mi adolescencia con mi 'bro' @paystationone", escribía el diestro.

Lourdes y Francisco están a punto de despedir un 2019 muy intenso y significativo para ambos ya que comenzó de la mejor manera posible, con la llegada el mundo de su segundo hijo, Curro, el 9 de enero, un niño que ha completado su felicidad y la de toda la familia. "El niño es un becerro, es un animal, es muy malo. Sobre todo no dejar dormir a la madre. Carmen es magia pura", así se ha deshacía en palabras de amor al hablar sobre sus hijos Francisco Rivera en una entrevista reciente en el programa Arusitys Prime.

