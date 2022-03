La sorpresa de Mariah Carey a sus fans en el 25 aniversario de su gran éxito navideño

Loading the player...

No hay Navidad sin Mariah Carey desde que lanzó All I want for Christmas is you ¡hace ya 25 años! Es una de las canciones más escuchadas, el éxito que cada año escuchamos por estas fechas, y Mariah ha querido devolver todo este cariño dando una bonita sorpresa a sus fans. La cantante -que publicó un divertidísimo vídeo para dar el pistoletazo de salida a las fiestas- ha organizado un tour con el nombre del tema para celebrar su 25 aniversario. La gira ya ha arrancado en Las Vegas y recorrerá varias ciudades estadounidenses. Se trata, además, de un tour con un fin benéfico. Dale al play y no te lo pierdas.

