Los pequeños artistas de Alice Campello reciben un regalo de Papá Noel por adelantado

Los mellizos de Álvaro Morata y Alice Campello no dejan de sorprendernos. En esta ocasión, hemos descubierto que Alessandro y Leonardo son unos auténticos artistas. Su madre ha compartido un divertido vídeo en el que les podemos ver en el salón de casa pintando un lienzo con las manos. Un autentico art attack en el que también ha participado Alice dando algunas instrucciones a sus pequeños artistas. Pero esta no ha sido la única alegría para Alessandro y Leonardo, porque los mellizos también han recibido su primer regalo de Papá Noel. Les hemos visto muy emocionados con él. ¿Quieres saber de qué se trata? Dale al play y no te lo pierdas.

