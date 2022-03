La actriz Anna Faris y la peligrosa cena de Acción de Gracias que pudo acabar en tragedia La ex mujer de Chris Pratt ha compartido esta terrible experiencia que, por suerte, tuvo un final feliz

La actriz Anna Faris, conocida por sus interpretaciones en la saga de Scary Movie, entre otras producciones, ha compartido con sus seguidores el disgusto que tuvieron en Acción de Gracias la pasada semana cuando tuvieron que ser evacuados de su casa. Por la imagen, parece que la cena pudo llegar a ocurrir gracias a la colaboración del departamento de bomberos del Lago Tahoe del norte. "No estoy segura de cómo puedo expresar mi gratitud", asegura la ex mujer de Chris Pratt. "Nos han salvado de monóxido de carbono. Es una historia estúpidamente dramática pero me siento muy afortunada", añade.

La actriz de Mom, de 43 años, disfrutó del festejo con amigos y familiares en este complejo de alquiler en el famoso Lago Tahoe de California. Entonces varios de los invitados aseguraron sentirse mal y, al principio, pensaron que se trataba de mal agudo de montaña (cuando el organismo tarda en acostumbrarse a la escasex de oxígeno en zonas altas). Sin embargo, tal y como relata el comunicado de prensa del distrito, dos personas acudieron al hospital y fue allí donde se señaló al monóxido de carbono como culpable de lo que estaba ocurriendo.

Entonces un equipo de emergencia acudió a revisar cómo estaban los 11 invitados restantes, que estaban en la casa tranquilamente cuando llegaron y comprobaron que los niveles de este peligroso gas inodoro era seis veces el tolerado en interiores. Y estaban con todo cerrado porque, por supuesto, era de noche y hacía frío.

Los servicios de emergencia aseguran que la familia "tiene suerte de seguir viva" y el origen de este gas no ha sido identificado. "Damos las gracias por haber podido evitar esta desgracia", asegura en un comunicado el jefe de bomberos del área. "Es importante conocer la situación en la que se puede dar esto, ya sea en casa o de viaje, debes comprobar que las alarmas funcionan correctamente. No es mala idea considerar llevar tu propio avisador cuando viajas, simplemente para estar seguro", añade. El monóxido de carbono es considerado un asesino silencioso por ser inodoro e incoloro y, al ser inhalado, deja sin oxígeno al riego sanguíneo por lo que, poco a poco, va ahogando a la víctima que, sin darse cuenta, se queda sin conocimiento.

