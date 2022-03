Toñi Moreno se pone nostálgica en plena cuenta atrás de su embarazo

Toñi Moreno atraviesa por una de las etapas más dulces y felices de su vida. La presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa y de Aquellos maravillosos años -programa que hace unos días decidía cancelar Telemadrid- cuenta ya los días para ver la carita de su bebé, de su primer hijo, una niña a la que pondrá el nombre de Lola, tal y como ella misma reconoció hace unos meses. Es el mismo nombre que también lleva una de sus dos hermanas pequeñas, con la que Toñi se lleva tres años de diferencia.

Precisamente a esta hermana, Loli, ha querido homenajearla con una fotografía que ha dejado claro que la catalana se encuentra estos días algo nostálgica. Este jueves, la presentadora compartía con todos sus seguidores una bonita y tierna instantánea en tonos sepias en la que aparecen las dos de pequeñas y vestidas con ropa de la época. "Mi otra persona favorita. Mi hermana grande aunque yo naciera antes. El sentido común que a mí me falta se lo llevó ella enterito #mirmanaloli #tbt", eran las palabras que elegía Toñi Moreno para ilustrar la imagen.

Hasta el momento, la presentadora apenas había compartido fotografías de Loli con sus seguidores. Sí lo había hecho de su otra hermana pequeña, Chiqui, a la que le separa una diferencia de edad de diez años. Este miércoles, sin ir más lejos, le tocaba el turno a esta última, aunque con una instantánea reciente, sobre la que Toñi Moreno comentaba: "Una de mis dos personas favoritas. Amo a mis hermanas. Daría mi vida por ellas". No es extraño deducir entonces de sus palabras que la familia es, para la futura mamá, uno de los pilares fundamentales de su vida.

Fue el pasado mes de junio cuando la propia Toñi Moreno la que confirmaba que estaba embarazada de su primer hijo. Según adelantó la revista Lecturas y ratificó ella misma horas después, esperaba un bebé a los 46 años. De ahí que pidiera prudencia a todos sus seguidores. "Estoy de poco tiempo, creo que hay que ser un poco prudente y esperar a los tres meses, pero es la verdad y aquí dicen que no se puede esconder ni el dinero, ni el embarazo... y yo como estoy tiesa...(...). Gracias a todos los que me habéis mandado mensajes de cariño, la verdad es que estoy desbordada. Estoy muy emocionada, no sé si son las hormonas, pero estoy llorando por las esquinas. Estoy de poco tiempo, así que vamos a tomárnoslo con mucha tranquilidad y, por supuesto, ya sabéis que yo intento que mi vida privada sea mía y esto es muy mío y muy de mi gente. Ya me veréis más gordita, espero, y que todo vaya bien. Gracias por preocuparos y que viva la vida y que viva el amor. Muchas gracias", conluía radiante.

