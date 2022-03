Tom Welling vuelve a interpretar a Clark Kent casi diez años después

Tom Welling está muy cerca de reaparecer con el papel que le convirtió en un icono de la televisión. En el 2001 se estrenaba Smallville, la ficción que narraba la juventud de Clark Kent en el pueblo natal de sus padres, en un largo recorrido de diez años que acabaría con el joven convertido en el mítico Superman. Welling, que saltó a la fama al interpretar al superhéroe más conocido de todos los tiempos, se vuelve a vestir con la capa roja en Crisis en Tierras infinitas, el crossover de varias series de acción de DC. Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow y Batwoman se unen para adaptar una saga de cómic que está considerada de las mejores de la colección.

En esta historia, diferentes universos convergen debido a una catástrofe, por lo que distintos héroes de estos universos se tienen que unir para hallar una solución. En el nuevo tráiler, se puede ver la primera imagen dentro de los episodios en la que se ve a Tom interpretando a Clark Kent. Hasta ahora, solo se había visto una fotografía que formaba parte del rodaje.

VER GALERÍA

En este segundo adelanto de Crisis en Tierras infinitas, el Superman interpretado por Tyler Hoechlin (el actor titular en la saga de series de The CW) acude al universo del Smallville original para ver a Clark Kent, con la intención de reclutarlo para la misión de salvarlos a todos. En este pequeño papel se puede ver a un Superman más veterano, llevando lo que parece ser un look de granja, tal y como hacía su padre en la exitosa serie que acabó en el 2010. Pero, aunque no salga en este tráiler, Erica Durance también ha repetido su papel de la icónica Lois Lane, pareja de Superman y periodista del Daily Planet.

Van a ser varios los episodios que desarrollen este ambicioso crossover. El primero comenzará el ocho de diciembre, domingo, en la serie Supergirl. Esta trama dará el punto de salida a una serie de eventos que unirán a los personajes. Continuará con una entrega en Batwoman (noveno de su primera temporada) y en The Flash. Estos serán los últimos episodios del 2019, puesto que el final del crossover se vivirá a partir del 14 de enero del 2020 con Arrow y Legends of Tomorrow.

VER GALERÍA

Smallville se estrenó el 16 de octubre de 2001, y estuvo durante diez temporadas en pantalla hasta el 13 de mayo de 2011. La ficción está considerada pionera en el género superhéroe de la televisión, puesto que comenzó un estilo juvenil que se sigue utilizando en la actualidad con The Flash o Arrow. Marvel, por su cuenta, ha optado por series más realistas como Daredevil o Jessica Jones, que se emitieron en Netflix hasta su cancelación.

