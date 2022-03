Diego Matamoros reafirma su amor por Estela Grande tras su tormentosa noche en 'GH VIP'

Diego Matamoros ha tenido toda una noche para repasar los acontecimientos que sucedieron en la gala de Gran Hermano VIP. El joven se pudo reencontrar con su querida Estela Grande, pero antes vio cómo la concursante se veía las caras tanto con Kiko Jiménez como Sofía Suescun. Una situación que desembocó en una tremenda bronca de Diego al programa, donde les acusó de tratar de "hundir" a su mujer. Ahora, el hijo de Kiko Matamoros reafirma su amor por Estela a través de un mensaje que ha compartido con sus seguidores: "Lo demás no importa, sólo nosotros. Por suerte has salido reforzada y no te han doblegado, te has dado cuenta de quién tenias al lado y de quiénes estamos fuera apoyándote a muerte, que somos muchos y sobre todo los que importan, tus amigas de verdad, tu familia y yo".

Acompañando una imagen de su romántico beso en la velada, Diego ha continuado con su declaración de amor, puesto que está convencido de que Kiko Jiménez y Sofía Suescun trataron de desestablizar a Estela. "Me quedo con nuestra despedida donde nos fundimos y nos sentimos. Te amo mucho amor, me da igual lo que digan, sé lo que somos y nada ni nadie va a poder con nuestro amor", ha insistido. A su juicio, todo estaba orquestado por la otra pareja.

"El otro no te ha contado la verdad. ¿Sabes que se metió en los confesionarios para decir que estaba enamorado de ti? ¿Sabes que ese tío salió y dijo que lo que querías tú era hacer una carpeta?", le llegó a espetar Diego Matamoros a Estela sobre Kiko en su tormentosa noche en la casa de Guadalix de la Sierra. Estos ataques también han tenido réplica en Jiménez, quien ha acudido a Mujeres y Hombres y Viceversa para contestar a su rival: "Es un impresentable". Unas palabras que también ha tenido para Estela: "No la considero una amiga, me ha decepcionado".

Diego Matamoros, aunque rebajando el tono, ha continuado con su argumento de que Gran Hermano VIP no ha sido justo con Estela. En pleno directo y fruto de los nervios, acusó al programa de desigualdad: "Espero que esto se lo hagáis también a Adara con los dos. Yo he subido para apoyarte y decirte que te quiero, que esos vídeos que has visto son de hace mucho tiempo. Lo he pasado fatal pero tú no te mereces esto". La actitud de Diego fue muy criticada en plató.

Por ejemplo, el mismo Carlos Sobera, que no tuvo una noche tranquila en su estreno de Gran Hermano VIP, dejó claro que el colaborador no había estado acertado: "No ha sido justo con el programa". Además, insistió en que, a lo mejor, será Adara quien reciba más de una sorpresa en esta gala del jueves. Ella y Estela Grande se miden en una expulsión a las puertas de la final y con unos ajustadísimos porcentajes.

