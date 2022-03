Mila Ximénez, ¿favorita para ganar 'Gran Hermano VIP?

Varios han sido los conatos de abandono de Mila Ximénez a lo largo de los casi tres meses de encierro en Gran Hermano VIP. Pero, a pocas semanas de echar el cerrojo en la casa de Guadalix, la colaboradora es ya una de las tres finalistas del concurso, después de salvarse con un porcentaje ínfimo de votos para su expulsión, jugándose la permanencia con Adara Molinero y Estela Grande. Después de una noche "movidita" como dijo la propia periodista, cargada de emociones para todas las habitantes de la casa, Carlos Sobera fue el encargado de dar el nombre de la salvada de esta semana, y por tanto de una de las últimas aspirantes a llevarse el premio.

VER GALERÍA

"Es una salvación clave", así lo anunciaba el presentador vasco minutos antes de pronunciar el nombre de la comunicadora sevillana, que no pudo reprimir la emoción al verse una semana más salvada por el público. Mila no se esperaba esto a pesar de ser una de las concursantes que, dentro del programa, ha llorado, ha reído, ha discutido, y cómo no, ha vencido su más que evidente sentido del ridículo. Y es que a lo largo de estos meses se ha disfrazado en numerosas ocasiones a pesar de sus amenazas de marcharse de allí. "Sigo aquí y no sé por qué, no tengo marido, no tengo 'carpeta'", dijo la nueva finalista desubicada y provocando la risa de todos.

VER GALERÍA

A pesar de las críticas de algunos de sus compañeros de Sálvame -donde Belén Esteban se ha convertido en su mayor enemiga, al menos en lo que a su concurso se refiere-, parece ser que el apoyo de su programa y de buena parte del público habrían hecho de la exmujer de Manolo Santana una de las favoritas para ganar el concurso. La cuenta atrás para ella ha comenzado y de momento tiene de compañeras a Alba Carrillo y Noemí Salazar. Habrá que esperar al jueves para saber quién será la otra rival de Mila en la final.

VER GALERÍA

Esta primera gala de la semana comenzó de una manera diferente, y no solo porque las concursantes se encontraran en el confesionario vestidas para la ocasión (aunque en zapatillas) sino porque empezaron sabiendo que la operación de Jorge Javier Vázquez había sido todo un éxito. Un momento emotivo para todas, pero de una manera especial para Mila, una de las mejores amigas del presentador, que esperaba con ansia saber algo más sobre su estado de salud. La semana pasada cuando el 'alma mater' del programa comunicó que tendría que ausentarse para entrar de nuevo en quirófano, supuso un varapalo para ella que, por un momento, volvió a plantearse abandonar su encierro para estar junto a su amigo en un momento tan delicado.

VER GALERÍA

Este Límite 48 horas ha sido uno de los más esperados de las últimas semanas durante el que por fin se vieron las caras los protagonistas de una de las ‘carpetas’ de esta edición y además Mila se erigió como una de las favoritas para ganar el concurso. Aunque en un primer momento se daba por ganadora a Adara, a pocas semanas de finalizar Gran Hermano VIP, Mila se ha confirmado como favorita para hacerse con el triunfo.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.