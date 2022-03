Rosa López manda un peculiar mensaje a su amiga Chenoa con motivo de su próxima boda

Loading the player...

La boda de Chenoa y el urólogo Miguel Sánchez Encinas será uno de los grandes acontecimientos sociales que marcará el próximo año. Un evento que podría tener lugar en verano y en cuyos preparativos ya se encuentra inmersa la cantante. Probablemente, la lista de invitados incluirá destacadas personalidades del panorama nacional y musical y, como no podía ser de otra manera, se espera que asistan varios de sus antiguos compañeros de la primera edición de Operación Triunfo. Gisela, Nuria Fergó y Rosa López son tres de las confirmadas que presenciarán el 'sí quiero' de su amiga en un día tan especial para ella. Algo que a todas les hace mucha ilusión, especialmente, a la intérprete de Europe’s living a celebration, tal y como ha asegurado durante su última aparición pública.

La granadina asistía en la tarde de ayer a un acto como madrina de la Fundación Juan XXIII Roncalli en el Día Internacional de la Discapacidad, una causa con la que se mostró muy comprometida. Pero además de hablar sobre la integración social de las personas con capacidades especiales, la cantante aprovechó para hablar del gran momento personal por el que está atravesando y felicitar a su compañera por su próximo enlace y, de paso, enviarle un mensaje muy particular: "Laura, por favor, ¡lánzame el ramo a mí!". Tan simpática como de costumbre, Rosa apuntó a los medios congregados que en las bodas "se liga mucho", por lo que podría ser una excelente oportunidad para conocer al 'hombre de su vida'.

A pesar de que en este momento está soltera, la artista señaló que encontrar pareja no es algo que la preocupe demasiado dado que, en realidad, le gusta estar sola y puede dedicarse todo el tiempo a sí misma. "Lo aprovecho para trabajar mucho, a hacer deporte, a mis clases de canto y guitarra…", indicó. Asimismo, reveló que la maternidad tampoco es una de sus prioridades en la actualidad: "Cuando veo a mis compañeros con hijos me da envidia, pero no quiero niños. Me encantan, pero no me gustaría ser madre soltera, prefiero en pareja".

Plenamente satisfecha con su vida, la primera ganadora de OT ha aprendido a quererse a sí misma con el paso del tiempo. Un importante aspecto en torno al cual gira su nuevo trabajo discográfico. "Habla de quererse a uno mismo, con lo que uno tenga y como sea, más bajito, más gordito… da igual. Se trata de ser fiel a uno mismo. Yo creo que, en el fondo, egoístamente, el ser humano se quiere siempre, pero tenemos que llegar al punto de entender el milagro de la vida y amarse. Y también comprender lo egoísta que es quejarse por tonterías”, explicó. “Creo que mi nuevo single, Vacío, es la mejor canción de toda mi carrera porque con ella por fin me destapo y me libero intentando no hacer daño a nadie”.

Rosa, Nuria Fergó y Gisela muy ilusionadas con la boda de Chenoa

