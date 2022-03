Chenoa, entre preparativos de boda, ¡cambia de look!

Loading the player...

Chenoa está inmersa en los preparativos de su boda con Miguel Sánchez Encinas. Un enlace que se celebrará el próximo 14 junio, con una ceremonia civil, y en el que están invitados todos los ex compañeros de la cantante en Operación Triunfo. La artista ha decidido iniciar esta nueva etapa de su vida con un sorprendente cambio de look que ella misma ha compartido con sus miles fans. La cantante apuesta por las extensiones y por dar un nuevo aire a su peinado, de cara a ese día tan importante de su vida. Además, la artista ha hablado acerca de los preparativos de su boda. ¿Quieres ver el nuevo look de Chenoa? Dale al play y no te lo pierdas

