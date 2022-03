Rita Ora está saliendo con el hijo modelo de Jude Law

Salieron de la mano en la pasada entrega de los premios Brit Awards y dos días después ha llegado la confirmación. Rita Ora está saliendo con el hijo de Jude Law, Rafferty. La cantante, de 29 años, y el hijo modelo del actor de Hollywood, de 23, se han enamorado en el set del remake de Oliver Twist. Según las últimas noticias, llevan saliendo un par de semanas y van tan en serio que están felices de hacer público su romance.

VER GALERÍA

Un fuente ha señalado en The Sun cómo comenzó su historia de amor: "Ha estado cocinándose a fuego lento después de que empezaran a trabajar juntos". La química entre ellos era evidente y pronto comenzaron los rumores de si podría existir algo más que una amistad. No obstante, ha sido ahora cuando la pareja se ha decidido a dar un paso más y salieron cogidos de la mano de los Brit Awards. La imagen que confirmaba el romance. "Ahora es una relación, decidieron que estaban listos para salir como pareja y no pudieron evitar cogerse de la mano al marcharse. Todavía son los primeros días, pero en este momento se aman", explica la misma fuente.

El rodaje de Twist comenzó hace un mes y la pareja comparte elenco con pesos pesados ​​de Hollywood como Michael Caine, que interpreta al astuto Fagin y la estrella de Juego de Tronos Lena Headey, quien interpreta a Sikes. Rita, que es seis años mayor que el hijo mayor de Jude Law y Sadie Frost, interpreta a Artful Dodger, mientras que él interpreta al personaje principal. Es la gran oportunidad de Rafferty como actor, que previamente ha sido modelo de pasarela de prestigiosas firmas de moda. Rita Ora por su parte ya ha dado sus pasos en el mundo del cine en la franquicia de Cincuenta sombras de Grey.

VER GALERÍA

"Estoy emocionado de interpretar a un personaje literario tan querido. Tengo muchas ganas de trabajar con Martin Owen para dar vida a su nueva versión del personaje en el Londres de hoy en día!", confesaba el hijo de Jude Law, cuyas primeras impresiones entre el equipo están siendo realmente buenas. Una fuente le dijo a MailOnline: "Twist es una interpretación moderna de Oliver Oliver de Charles Dickens en la que el personaje principal ha sido reinventado como un artista callejero que vive en las calles del moderno Londres ... Rafferty impresiona con su presencia en la pantalla y su nerviosismo aporta una dimensión completamente nueva al papel de Oliver".

