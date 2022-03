Paz Padilla rompe a llorar con la llamada de su madre: 'No puedo hablar, te quiero con locura' A Lola, de 92 años, le hace muchísima ilusión que su hija sea la encargada de dar las campanadas en Mediaset con Jesús Vázquez

Paz Padilla recibió ayer la mejor de las sorpresas: la llamada de su madre en pleno directo. La presentadora de Sálvame, muy emocionada, rompió a llorar en cuanto escuchó la voz de Lola. “Ay mamá. No puedo hablar...”, dijo entre lágrimas. “Yo estoy como tú, tengo un nudo en la garganta que no puedo ni hablar”, respondió su madre. Haciendo gala de su gran sentido del humor, Lola, de 92 años, felicitó a su hija por ser la encargada de dar las campanadas con Jesús Vázquez en Mediaset. “Mi niña que va a dar las uvas, ten cuidado no te vayas a equivocar en los cuartos. Qué ilusión, hija, qué ilusión, qué ilusión… ¿No te dije yo que las dabas?”, comentó mientras la presentadora contenía el llanto.

VER GALERÍA

Lola dio varios consejos a Paz para la noche del 31 de diciembre. El primero, que estuviera "tranquila", y el segundo, que hiciera lo que quisiera porque lo importante era disfrutar y pasarlo bien. Antes de despedirse, la presentadora hizo balance de este 2019. "Mamá, tú sabes que este año no ha sido fácil para mí, ¿verdad? Pero qué bonito terminar el año así”, dijo. “Hombre, lo más bonito, cariño. Tú tó p’alante, sin meterse con nadie, sin ofender a nadie, pero p’alante”, contestó su madre. "Mamá, gracias por estar aquí. Tu siempre pides un año más cuando hacemos el brindis en casa, este año lo pido yo también por ti. Te quiero con locura", contestó Paz.

VER GALERÍA

La presentadora, de 50 años, adora a su madre. El 8 de marzo de 2018, con motivo del Día Internacional de la Mujer, le dedicó estas bonitas palabras: "Felicidades, mamá. La mujer que más ha trabajado en su vida, la más fuerte que conozco, la que ha dedicado toda su existencia a criar a siete hijos, trabajando fuera y dentro de casa, con una mente moderna y conceptual sigue en la lucha con 90 años es mi referente, miles de mujeres como ella son las que han hecho que hoy disfrutemos de algunos diferencias que tenemos con ella. Ella sufrió una guerra, ella empezó a trabajar siendo muy niña sirviendo en casa de señores, separada de su familia interna, ella no podía entrar en bares, ella no podía ir a un hotel sin estar casada y con el libro de familia, ella no podía ir al banco abrir una cartilla. Mi madre luchó por mi y yo lucharé por mi hija".

VER GALERÍA

Paz Padilla presentará las campanadas en Mediaset con Jesús Vázquez. Por segundo año consecutivo, el grupo se alejará de la madrileña Puerta del Sol para despedir el año y dar la bienvenida al siguiente en un pequeño pueblo de España que aún está por determinar.

