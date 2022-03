¿Quién es Susi Caramelo? Todo sobre la irreverente reportera de moda

Susi Caramelo se ha convertido en todo un fenómeno televisivo. Hasta hace poco más de un año, la humorista era prácticamente una desconocida para el público general, sin embargo, desde que comenzara a salir a la calle para entrevistar a algunos de los personajes más relevantes de la crónica social no ha dejado de protagonizar titulares. Sus seguidores se han disparado y su particular forma de abordar a sus entrevistados han acabado convirtiéndola para muchos en la 'reina del photocall'. La colaboradora de Las que faltaban ha logrado ser un imprescindible en los cara a cara con las celebs, que nunca saben con qué ocurrencias podrá sorprenderles. Ahora que Movistar+ ha anunciado la cancelación de este espacio de #0, que emitirá el último capítulo de su segunda temporada el próximo 15 de diciembre, varios medios como Bluper o Vertele aseguran que la cadena tiene en mente darle a su nueva estrella un programa propio.

Pero aunque su popularidad haya crecido ahora como la espuma, Susi Caramelo lleva más de una década en la televisión. Antes de participar en este espacio conducido por Thais Villa y en el que principalmente participan figuras femeninas, Susi Caramelo trabajó en formatos como Locomundo o Ilustres Ignorantes. También ha hecho monólogos en La Resistencia, doblado programas y ha sido guionisa de El Castillo de Takeshi o participado en ¡Stop Princesas! Live de Comedy Central y en el programa Yu, no te pierdas nada, con Dani Mateo en Los 40. Además, muy pronto pasará a colaborar en un nuevo programa de radio para La Ser junto a Ángel Martín. Actualmente también es una de las reporteras de CCNews, programa de actualidad presentado por Pantomima Full y emitido en el canal Comedy Central.

Nacida en Hospitalet de Llobregat en 1980 y a punto de cumplir 40 años, la humorista se autodefine como "pibonéxica", una enfermedad inventada por ella misma de la que dice ser 'paciente 0' y que consistiría en creerse más guapa que el resto. Sin pelos en la lengua, ante sus irreverentes entrevistas han pasado personajes que abarcan todo tipo de ámbitos y profesiones. Desde Isabel Preysler, pasando por Omar Montes, María Pombo o el actor Miguel Ángel Silvestre.

Precisamente con el actor español, al que abordó durante la recepción de los Premios Ondas, la reportera aseguraba haber tenido un pequeño idilio en un festival hace años, antes de que este diera el salto a la fama con Sin tetas no hay paraíso. "Me suena, me suena, suena a que pudo haber pasado perfectamente", contestaba el intérprete mientras daba dos besos a la reportera después de que esta le pusiera en antecedentes. "Ojalá me los dieras como antes", añadía ella entre risas.

