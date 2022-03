Javier Calle, 'agradecido' por su relación con Alba Díaz tras su ruptura

Pocas veces una ruptura es así de amistosa y pública como lo está siendo la de Alba Díaz y Javier Calle. La que fuera pareja durante algo más de un año ha puesto fin a su relación al más puro estilo Gwyneth Paltrow y su conscious uncoupling y, después de que la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' dijera hace dos días que su romance había terminado, él ha contestado también. "Viva lo bonito, lo bello de la vida, dure lo que dure. Apreciar, valorar, sentir y quererse, al entorno, a uno mismo, vamos a quedarnos con todos los detalles, con toda la magia y eso sí va a ser eterno. Gracias", ha escrito en una publicación que ha querido compartir con sus seguidores y en donde aparece en el patio de mármol del Palacio de Versalles.

VER GALERÍA

- ¡Vuelta a casa! Alba Díaz y Javier Calle regresan de su particular 'luna de miel'

Una imagen que probablemente fue tomada el pasado mes de septiembre cuando la pareja estuvo en la conocida e histórica ciudad a solo 17 kilómetros de la capital francesa. Alba lleva viviendo en París desde el mes de agosto y su relación parecía estar aguantando la distancia hasta que la joven publicaba hace solo dos días que había terminado, aunque seguían manteniendo buena relación: "Desde hace unos días, mi cabeza empezó a dar vueltas, sé que no tengo que dar explicaciones pero las voy a dar porque no nos merecemos que de algo tan bonito puedan salir cosas tan horribles. Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi".

"Te quiero más que a mi vida, mi pollo. Y siempre voy a ser tu familia. Es una decisión que he tomado yo, me duele? Claro que me duele. Pero a veces hay que sacrificar", añadía la hija de Vicky Martín Berrocal en un texto en el que hacía pública su ruptura antes miles de reacciones por parte de sus casi 200.000 seguidores.

VER GALERÍA

Javier Calle respondía a esta primera publicación elogiando la actitud de la que fuera su novia y poniendo de relieve lo mucho que valora la bondad y la sinceridad de Alba. "Preciosa de mi corazón, no se puede ser mejor persona, tener un alma más limpia y más bonita que la tuya", comenzaba a decir el andaluz, que tendía también su mano para continuar siendo amigos. "Una vida entera por delante llena de etapas por descubrir. Sin duda me vas a tener siempre aquí para todo lo que necesites, igual que sé que yo te tendré a ti. Esto tan bonito que hemos vivido será para toda la vida. Gracias por tanto, pequeña mía. Te quiero, pero de verdad. Cuando esa palabra se dice de verdad, notas el alma", añadía.

VER GALERÍA

Su noviazgo se dio a conocer en diciembre del pasado año, apenas unas semanas después de que el empresario firmara su divorcio de la aristócrata e interiorista Coki Prieto Pareja-Obregón -íntima amiga por cierto de la propia Alba Díaz- y con quien él se había casado apenas un año antes, el 12 de octubre de 2017 en una boda a la que acudió también Felipe de Marichalar. En febrero de este año, Coki iniciaba los trámites para obtener la nulidad matrimonial en el tribunal eclesiástico de la Archidiócesis de Sevilla.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.