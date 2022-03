Adara relata las primeras sensaciones que tuvo con Gianmarco

Desde que Adara Molinero confesara sus sentimientos hacia Gianmarco Onestini, la historia entre la concursante de GH 17 y el influencer italiano se ha convertido en el tema estrella de la casa de GH VIP 7. Las chicas que continúan en la competición, Mila Ximénez, Estela Grande, Alba Carrillo y Noemí Salazar, no han dejado de preguntar a la exazafata sobre esta especial relación que nació en Guadalix y la ex de Hugo Sierra no está teniendo ningún problema en desvelar cómo le hacía sentir Gianmarco en los momentos de intimidad. Después de casi cuatro semanas de encierro sin él, Adara se siente más confusa que nunca y ha preguntado a sus compañeros si creen que Gianmarco la está esperando fuera del reality.

"¿Vosotras creéis que Gianmarco me está esperando? Es que ha pasado mucho tiempo", preguntaba Adara a Alba, Noemí y Estela, quienes consideraban que el italiano estaría contando los días para ver a la madrileña. Adara rememoró con las concursantes cómo se había desarrollado la visita de su padre en la última gala y confesó que Jorge Javier Vázquez la había preguntado si estaba enamorada del italiano y si era feliz con Hugo Sierra. La ex de Pol Badía les explicó que había respondido al presentador que no era feliz en su relación con el padre de su hijo y aprovechó la ocasión para revelar las emociones que le había despertado el influencer dentro de la casa. "Una vez me rozó la mano y os juro que me dio un vuelco el corazón (…) Íbamos a coger algo y me tocó y me subió algo aquí…", continuaba Adara tocándose el corazón. “Eso son las maripositas del estómago”, apuntaba la estrella de Los Gispy Kings.

Adara, que figura en la lista de nominadas de la semana junto a Mila Ximénez y Estela Grande, ha mostrado su temor ante la posible expulsión del próximo jueves: "Me da miedo por la situación. No sé si me estoy confundiendo". "Ya se verá. No te angusties porque nadie te va a poner una pistola en la cabeza para que ese día tomes decisiones y des una respuesta. ¡Calma!", trataba de tranquilizarla la colaboradora de Ya es mediodía, quien aprovecha para enviarle un importante consejo a Adara: "No tengas miedo y haz lo que te dé la gana".

