Gianmarco y Adara se reencontrarán en la casa de 'Gran Hermano VIP'

Las cartas se han destapado, ya no existen secretos en la relación sentimental de Adara Molinero y Gianmarco Onestini. Gran Hermano VIP ha afrontado la verdad de ese romance encubierto que, a pesar de que la audiencia conocía desde el primer momento, ellos pensaron que lo hacían a escondidas. La gran confesión de la joven sobre su vida con Hugo Martín Sierra, donde aseguró que no era feliz, ha abierto las puertas de una relación formal con el italiano. En el debate, saltaba la bomba a través de Jordi González, quien lanzaba la propuesta: "¿A ti te gustaría subir a la casa antes de Navidad? Pues mira el jueves que presento yo el programa, igual me tomo la libertad de mandarte a Guadalix de la Sierra", decía el presentador, momento en el que el público ha aplaudido esta nueva noticia.

"¿Qué es lo peor que podría pasar? Nada, nada", proseguía Jordi, ante un entregado Gianmarco, más que dispuesto a regresar a la casa de Guadalix de la Sierra. "O lo mismo es el martes con Carlos Sobera", ha añadido el presentador, dejando la puerta abierta a cuándo se producirá este reencuentro con Adara. Las redes sociales de Gran Hermano VIP han lanzado una encuesta para preguntar a su público que cuándo prefieren ver al italiano de nuevo en la casa, imponiéndose con claridad la opción de la gala de expulsión del jueves.

Mientras Adara ha querido pedir perdón a Hugo Martín Sierra tras los acontecimientos de esta séptima edición de Gran Hermano VIP, las dudas surgen cada vez más en la joven."Si le hago sentir mal que me disculpe, pero él también se tuvo que dar cuenta de por qué sentía que no me quería. Perdóname si te he hecho daño, no era mi intención", decía entre lágrimas en el confesionario. Considerada la favorita del concurso, no se atrevió a asegurar que estaba enamorada de Gianmarco, aunque sus sentimientos por el italiano fueran cristalinos si se atiende a cómo era su relación dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

Gianmarco, por su parte, se muestra mucho más seguro de sus sentimientos por Adara. El de Bolonia insiste cada día más de lo enamorado que está de la joven, dispuesto a comenzar una relación seria. Ni las adverencias del padre de Molinero cambiaban la opinión de Onestini, totalmente seguro de que está enamorado. Eso sí, una parte él sospecha que todo se podría tratar de una estrategia. El polígrafo de Sábado Deluxe certificó que decía la verdad: "A mi me gusta Adara y estoy esperando a que salga". Si se cumple la propuesta de Jordi González, este jueves supondrá uno de los días más importantes que se recuerdan en Gran Hermano VIP con su reencuentro.

