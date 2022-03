Andreu Buenafuente regresa al trabajo tras su operación de espalda y listo para los Goya

Andreu Buenafuente ha vuelto a la televisión. El presentador retoma su trabajo en Lait Motiv después de haber estado dos semanas de baja por una operación de espalda que le ha obligado a mantener reposo. "Personas: Vuelvo al curro!!! Gracias al equipo médico, a mis compañeros de @latemotivcero a todos los que me mostraron su apoyo. Espalda bien, pierna en su sitio y cabeza como siempre. Nos vemos esta noche!!!!", anunciaba el marido de Silvia Abril a sus seguidores.

"Lo he pasado mal, ya sabéis que he tenido una operación de espalda. Decían que era poca cosa, pero lo he pasado mal", aseguró. "Ya estoy mejor, he vuelto en forma. Estoy como siempre, he entrado perfecto. Después de los Goya, me incorporo al Circo del Sol", bromeó al comenzar su programa en Movistar+ y agradeció el trabajo de los humoristas que le han sustituido estas semanas al frente del programa. La buena noticia de su regreso ha llegado a sus seguidores, entre ellos a Carlos Latre, Carlos Bardem, que se han alegrado mucho de su pronta recuperación

El comunicador ha vuelto el día que se han dado a conocer las nominaciones a los Goya, premios que volverá a presentar este año junto a su mujer Silvia Abril, recuperado y dispuesto a darlo todo. La 34ª edición de los premios Goya se celebrará el próximo 25 de enero en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga y volverá a tener al matrimonio al frente de la gala, según confirmó la Academia de Cine. El humorista catalán ya se subió al escenario en dos ocasiones, en las ediciones número 24ª y 25ª, y en la 33ª ya lo hizo junto a su mujer.

Este año la Costa del Sol se rodeará de las estrellas españolas, donde el humor está más que asegurado. "Que después de tantos años, confíen en uno para que presente la gala más importante es un honor", dijo Andreu al saber que había sido reelegido. "Si encima, lo hago con la mejor cómica de España, la emoción se convierte en disfrute, en comodidad y en complicidad. Nos gusta el cine, la comedia y la televisión. Vamos a agitarlo todo y a intentar superar la edición del año pasado", ha insitido Buenafuente.

Por su parte, Silvia Abril tampoco ha podido evitar hablar con gran emoción del honor de repetir en esta gala: "(Cuando repites de) un plato, una tapa, una película, una canción es porque el sabor de boca que quedó de esa experiencia no pudo ser mejor. Con esa sensación, abordar de nuevo la gala de los Goya no puede ser más estimulante", señalaba Silvia Abril, totalmente entregada para que la gala del 2020 supere el alto listón que dejó la última celebrada en Sevilla."Vamos a intentar hacer una ceremonia divertida, amena, larga, muy larga y que, sobre todo, la gente del cine y los que están en casa la disfruten", añadía entre bromas.

