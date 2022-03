¡Como en un cuento de Navidad! Descubre la alucinante decoración de la Casa Blanca con Melania Trump

Loading the player...

Los hogares se cubren de decoración con la llegada de la Navidad. Guirnaldas, figuritas y un gran árbol repleto de adornos son los protagonistas de cualquier vivienda, y la Casa Blanca no iba a ser menos. Es tradición que de esta decoración se encargue la Primeda Dama estadounidense, y como no podía ser menos, Melania Trump ya ha publicado un vídeo en el que se puede ver cómo otorga un último toque a las nuevas piezas que adornan su residencia. Este año la temática ha sido El espíritu de América y muchos de los elementos decorativos tienen la forma y los colores de la bandera estadounidense. Las luces también tienen un gran protagonismo en estas fechas. Dale al play y no te lo pierdas.

