Verdeliss habla sobre su relación: 'Tuvimos una racha flojilla'

Se sincera habitualmente con sus seguidores en sus canales, pero en esta ocasión se ha referido a su situación personal en uno de los eventos públicos a los que ha asistido. Verdeliss ha hablado sobre su relación de pareja, que se ha visto afectada por los problemas que ha tenido con la mudanza a la nueva casa. En esta cita, a la que se llevó a la pequeña Miren, ha contado que atravesó momentos complicados con su marido Aritz, pero que afortunadamente están mejor. “Llevamos un año muy intenso: el parto prematuro de Miren…” comienza a contar Estefi, haciendo balance.

Explica que, aunque no atravesaron una crisis, sí que vivieron un bache delicado. “Tuvimos una racha flojilla, como todas las parejas que pasan sus baches, pero como todo, existe el diálogo, el intentar superar juntos los baches...” dijo la vloger. Algunas de las cuestiones que afectaron a su relación, las detalló ella misma. “Todo el tema de la casa se está retrasando, cualquiera que ha vivido una mudanza en la que hay problemas sabe que te consume” añadió. Ya en un reciente vídeo había explicado que el tema de su nueva casa les estaba causando muchas complicaciones, lo que había retrasado la publicación de vídeos y el traslado.

El viaje que hicieron en verano con sus hijos fue una de las mejores decisiones que tomaron, como aseguró. “Nos fuimos de vacaciones y nos vino fenomenal, tuvimos que resetear y nos vino superbien” comentó durante la presentación del nuevo libro de Carlota Corredera. Aprovechó además para hablar de su niña, Miren, que a pesar de nacer de manera prematura está muy robusta y sana. Su numerosa familia sigue siendo la protagonista de los vídeos y publicaciones que comparte, en las que ha recordado un retazo de su pasado, concretamente de 2009, cuando solo eran cuatro. En la foto se la ve a ella con su marido y sus dos hijos mayores, Aimar e Irati.

“Ahora mismo, especialmente con el tema de la casa, estamos absolutamente desbordados. Todavía no podemos mudarnos porque no hay ni agua caliente ni calefacción y no podemos meter a niños pequeñitos ahí a vivir”. Esto además ha provocado el caos en su piso, pues lo tiene lleno de cajas ya preparadas con ropa y otros objetos. “Ahora mismo nos estamos centrando en resolver los frentes que tenemos abiertos, hemos tomado las riendas de este asunto y nuestro objetivo es pasar allí las navidades” comentaba recientemente. Un deseo que espera hacer realidad.

