Desde el London Eye con mucho amor: la escapada de Sergio Ramos y Pilar Rubio en familia

Sergio Ramos y Pilar Rubio están "redescubriendo" Londres con sus dos hijos mayores, Sergio Jr. y Marco, de cinco y cuatro años respectivamente. Según ha dicho la presentadora, Alejandro, el benjamín de la casa, todavía es muy pequeño para este tipo de viajes, pero muy "pronto" se unirá a ellos. "Redescubriendo Londres en familia. 👨‍👩‍👦‍👦 ¡No hay mejor plan! 😍 Sergio Ramos, Sergio Jr., Marco, Alejandro pronto", ha escrito junto a esta foto en la que aparecen disfrutando de un soleado día en la capital británica desde el London Eye, una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad. El futbolista, por su parte, ha compartido la misma imagen y ha añadido que visitar Londres "siempre es un placer".

VER GALERÍA

A esta foto tan familiar se suma esta otra de lo más romántica en la que vemos al matrimonio dándose un beso en una de las típicas cabinas de teléfono de la ciudad. "Love", ha publicado el capitán del Real Madrid, que no puede estar más enamorado de la colaboradora de El Hormiguero, con quien mantiene una sólida relación desde hace más de siete años.

VER GALERÍA

El futbolista y la presentadora están a punto de cerrar un año mágico, que recordarán siempre por su boda, celebrada el pasado 15 de junio en la catedral de Sevilla. "Mi familia es el motor de mi vida y la que hace que todos los días me levante contenta y feliz", declaró Pilar en la revista ¡HOLA!. Además, en esta entrevista reveló cómo era su relación con Ramos. "Afortunadamente, nos llevamos muy bien y no solemos discutir prácticamente por nada. Solo cuando me pone reguetón (risas). En cuanto a los temas de los niños, estamos siempre muy de acuerdo".

VER GALERÍA

Sergio Ramos y Pilar Rubio se conocieron en marzo de 2008 cuando, por exigencias del guion, protagonizaron un divertido encuentro en Sé lo que hicisteis, programa en el que la presentadora trabajaba como reportera. Sin embargo, no fue hasta cuatro años después cuando sus vidas se cruzaron, y lo hicieron tan intensamente que desde entonces no se han separado. El matrimonio tiene tres hijos y la colaboradora televisiva no descarta ampliar la familia. "Si me quedara embarazada otra vez, me daría igual que fuese otro niño. Ya sé cómo funcionan. Creo, además, que las niñas son más complejas. Hombre… si me viene una niña, sería guay", contó en ¡HOLA!.

Loading the player...

La despedida 'bilingüe' de Sergio Ramos y sus hijos

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.