Antonio David realiza una gran confesión sobre su salud, tras hacer balance de su paso por 'GH VIP'

Antonio David ha visitado el plató del Debate de GH VIP para hacer un repaso de su concurso y hacer frente a algunas de las polémicas que ha generado su paso por la casa de Guadalix de la Sierra. Una de ellas, el sorprendente cambio de actitud que mostraba pocos días antes de salir del concurso, cuando durante los dos meses y medio previos ha estado más bien escondido y "agazapado", como han dicho muchos de sus compañeros. Ante esta situación, el ex guardia civil no ha dudado en sincerarse ante la audiencia y contar algunos detalles sobre su estado de salud. "En el momento en el que llega mi hija Rocío y me dice que fuera no hay ningún tipo de problema, yo entro en el confesionario y pido hablar con la psiquiatra y la psicóloga para decirles que me quiten la medicación porque no me está sentando nada bien", confesaba, mientras Jordi González insistía en que no era necesario tratar un tema tan delicado en televisión.

VER GALERÍA

No obstante, Antonio David quiso continuar y ofrecer al público una explicación sobre su comportamiento en los últimos meses. "No tengo ningún problema en contar esto. No me avergüenzo de un problema que he tenido. No quiero que la gente malinterprete cómo he estado dentro y cómo estoy ahora. La psiquiatra me dice que eso es imposible. Llevo en tratamiento desde hace tres años y la medicación que me tomaba dentro de la casa era muy superior a la que tomaba fuera. Cuando mi hija entró, me dio tal chute de energía que no necesité más medicación", terminaba .

VER GALERÍA

Mila, Estela y Adara conocieron los porcentajes ciegos de la semana. Unos datos clarificadores que revelan las preferencias de la audiencia de cara a la expulsión. "Soy yo. Creo que no he hecho nada para merecerlo, pero siento que soy yo. Lo sé. Nunca he pisado una sala de expulsión porque las dos veces que he estado nominada me he salvado. Si tuviese que ir, sería un momento bonito y no me importaría enfrentarme a ninguna de las dos", decía la mujer de Diego Matamoros al conocer los datos, que se encontraban en 83,7%, 2,1% y 14,2%. "No tiene por qué ser ella, puede ser cualquiera. Cada nominación es diferente. Yo también pienso que puedo ser yo", comentaba Adara. "Sinceramente no sé cómo está Estela fuera, pero me sorprendería que fuera Adara y si soy yo es un porcentaje muy alto…", respondía por su parte Mila Ximénez.

VER GALERÍA

Las tres nominadas, además, tuvieron la oportunidad de lanzar una pregunta a la audiencia que, en directo, ha respondido con "sí" o con "no" a algunas de sus dudas sobre el concurso, aunque ninguna salió muy convencida con los resultados de las encuestas. Por otra parte, tras subirse "al coche y cantar" varias canciones como parte de la prueba semanal, los espectadores decidieron "castigar" una semana más a las concursantes, que deberán hacer la compra de la semana con un euro por persona y día.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.