Juana Acosta celebra su fiesta de cumpleaños 'clandestina y rockera' con Paula Echevarría, Paz Vega y muchas otras caras conocidas

La actriz Juana Acosta ha celebrado su 43 cumpleaños con una fiesta por todo lo alto a la que acudieron más de 150 invitados. Entre ellos, pudimos ver a Paula Echevarría y Miguel Torres, Paz Vega o Amaia Salamanca. Esta singular celebración, cuyo lema era 'Rock Your Leather Glam' y con el hashtag #JuanaClandestine, contó con buena parte del elenco de la serie Velvet. Vimos a los invitados, con unos looks de cuero, rockeros y atrevidos, disfrutar en la pista de baile. La propia Juana Acosta ha compartido varios vídeos en los que podemos comprobar que la fiesta fue muy animada y dejó numerosos momentos insólitos. ¿Quieres ver las mejores imágenes del cumpleaños de Juana Acosta? Dale al play y no te lo pierdas.

