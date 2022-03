Roberto Bautista y Ana Bodí ya son marido y mujer

Loading the player...

Seis días después de convertirse en el gran protagonista de la victoria de España en la Copa Davis, Roberto Bautista acaba de vivir otro mágico momento que, a buen seguro, permanecerá para siempre en su memoria y en su corazón. La mañana de este sábado 30 de noviembre, el tenista ha contraído matrimonio con Ana Bodí, con la que comparte su vida desde hace cuatro años aunque se conocen desde que eran solo unos niños ya que ambos nacieron y crecieron en Castellón, ciudad valenciana que, precisamente, han elegido para dar el paso más importante de su relación.

La pareja ha celebrado en la finca Mas de Lucía (ubicada en la localidad de Nules) una sencilla ceremonia civil al aire libre que ha durado aproximadamente una hora. Durante la misma se han vivido momentos muy emotivos tanto para ellos como para sus aproximadamente 400 invitados, entre los que destacan familiares y amigos de los contrayentes así como el tenista Pablo Carreño, compañero de Roberto en la Copa Davis. Las emociones han estado a flor de piel no solo cuando Ana ha entrado del brazo de su padre (y cumpliendo con la tradición de llegar unos minutos tarde) sino también cuando algunos allegados han hablado para los novios o cuando ha habido una actuación en directo.

Tras el "sí, quiero", los recién casados han posado muy sonrientes ante los flashes a las puertas de la finca y han agradecido tanto el cariño como los buenos deseos a los profesionales de la comuniación que estaban allí presentes. Ha sido en ese momento cuando se han podido apreciar todos los detalles del look nupcial de Ana, quien ha elegido un vestido de escote barco decorado con motivos florales bordados, cintura entallada y manga larga con botones forrados a tono. Incorpora una larga capa que parte de los hombros. Por su parte, Bautista ha apostado por un sencillo traje azul con chaleco y corbata a juego.

A pesar de la felicidad que le produce a Roberto Bautista este enlace, lo cierto es que el tenista está atravesando un momento agridulce. Cabe recordar que durante la celebración de la Davis tuvo que abandonar precipitadamente la competición por el fallecimiento de su padre, Ximo Bautista. Sin embargo, demostró una gran entereza y compromiso al regresar poco después de este difícil momento para jugar la final, un gesto que fue muy valorado tanto por el público como por sus compañeros de equipo. De hecho, Rafael Nadal elogió su comportamiento públicamente. "Bautista es un ejemplo para el resto de mi vida", decía el manacorí a pie de pista en la Caja Mágica instantes antes de levantar la 'ensaladera'.

"“Me caso el sábado porque no tengo más fechas. Ana me ha dicho si quiero cambiarlo todo pero quiero seguir adelante. Yo le dije a mi padre que el mejor regalo de boda era que estuviera con nosotros ese día, pero en la situación en que estaba lo mejor es que esté ya descansando”, explicaba Bautista en cadena COPE esta misma semana. Una entrevista en la que dedicó unas preciosas palabras a su ya mujer, quien también le ayudó mucho cuando en mayo del pasado año fallecía repentinamente su madre a causa de un infarto."Tengo la suerte de tener a Ana muy cerca, me ha ayudado muchísimo. Ha sido todo muy difícil", aseguraba el valenciano, quien mira al futuro con optimismo. De hecho, ya tiene la vista puesta en la próxima competición, que se celebrará en enero.

