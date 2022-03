¿Está ocupado el corazón de Can Yaman? El actor turco más deseado responde en HOLA.com

Loading the player...

Con el acento propio de Turquía, Can Yaman pronuncia la frase que más le han dicho sus fans españolas: "¡Ven a España, ven a España!". La insistente cantidad de mensajes que recibía de las seguidoras de Erkenci Kus: Pájaro Soñador le hizo tomar un avión para plantarse aquí. Lo que no se esperaba era el enorme recibimiento con el que se encontraría, ni en el aeropuerto ni a las puertas del lugar donde se hospedaba, el Hotel Riu Plaza España. "Fue una locura. No me creía que España pudiera superar a Italia en términos de multitud", reconoce Can. "En Turquía piensan que he pagado a 2.000 actores para que finjan ser mis fans". Aunque se trate de una afirmación algo fantasiosa, subyace la duda: ¿por qué un actor turco ha tenido tanto éxito en España? El intérprete intenta responder a la cuestión en HOLA.com, y contesta a la pregunta que todos se hacen: ¿Está ocupado el corazón de Can Yaman? Dale al play y no te lo pierdas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.